Alice Campello salvata dalle donazioni di sangue, racconta il parto e come sta oggi

Solo oggi Alice Campello trova la forza di raccontare del parto, della terapia intensiva, salvata dalle donazioni di sangue

Dopo avere pubblicato una serie di foto meravigliose di sua figlia Bella, Alice Campello si fa forza e racconta cosa è successo dopo il parto. La moglie di Alvaro Morata ha rischiato la vita, è stata in terapia intensiva, subito dopo la nascita della figlia ha rischiato di morire. Alice Campello distesa sul letto di casa raccoglie le sue forze e i pensieri, spiega come sta oggi. Aveva necessità di attendere ancora un po’ prima di raccontare del post parto ma i suoi follower sono così presenti e carini che vuole ricambiare tanto affetto con la sua presenza sui social. “Io sto un po’ meglio anche se sono molto sensibile anche se è normale nel post parto” poi parla delle donazioni di sangue, è questo che le ha salvato la vita.

Alice Campello come sta oggi dopo il parto

“Ho aspettato di stare un po’ meglio… ci tengo a parlare un po’ con voi. Un po’ alla volta mi sto riprendendo a fare le cose che faccio sempre. Ci tenevo a ringraziare tantissimo le persone che hanno donato il sangue. Non mi sono mai resa di quanto sia importante”. Alice Campello l’ha capito solo quando è successo a lei di avere bisogno di trasfusioni. Ammette che sono le tipiche cose che pensi non possano mai accadere a te e poi invece accadono e tutto assume la giusta importanza.

“Vi giuro che la prima cosa che farò quando starò meglio è di andare a donare il sangue, vi prego di farlo perché non sapete quanto è importante. A me tantissime persone che ovviamente non conosco mi hanno slavato la vita“. Per il momento non dice nulla di più racconterà altro in seguito ma è chiaro che ha avuto una emorragia dopo il parto e che se non fosse stato per i donatori di sangue oggi non potrebbe parlare, non potrebbe stare con i suoi figli.

“Per quanto riguarda la bimba lei è bellissima, è piccolissima, sta bene e i fratelli la amano follemente, son già passata in secondo piano. Mi sembra di vivere un sogno, soprattutto dopo quello che ci è successo”. Ed è stato un vero incubo per la famiglia di Alvaro Morata, per la dolce Alice Campello. Tutti avevano capito che c’era qualcosa che non andava, Alice e Alvaro avevano annunciato il parto ma poi il silenzio e alla fine la notizia che la Campello era in terapia intensiva.