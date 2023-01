Belen che disastro il suo parcheggio sui binari e la sua reazione

Le foto di Belen che parcheggia l'auto sui binari e poi infastidita deve tornare per spostarla

Può capitare a tutti qualche volta di parcheggiare male l’auto, l’ha fatto anche Belen Rodriguez ma per lei sono arrivati subito i paparazzi. Belen aveva fretta e nel centro di Milano è davvero molto complicato trovare il parcheggio giusto. Ed ecco le foto sulla rivista Nuovo, le foto che mostrano l’infrazione commessa da Belen. A dire il vero non è la prima volta. La showgirl argentina evidentemente ha spesso fretta e bisogno di parcheggiare l’auto anche nel peggiore dei modi. Non un divieto qualunque, non una multa, la Rodriguez ha fatto di peggio, ha parcheggiato sui binari del tram, così ha bloccato tutto e tutti. In pieno centro città ha lasciato la sua automobile sulle rotaie del tram, in questo ne ha bloccato il passaggio. Viene quasi da ridere ma chi aveva fretta almeno quanto lei si è arrabbiato molto.

La reazione di Belen quando ha capito che doveva spostare l’auto

Richiamata in vario modo l’attenzione della conduttrice e showgirl lei si è avviata tranquilla verso la macchina, anzi sembra si sia anche infastidita, forse più che altro si è imbarazzata perché sapeva di avere torto e di avere causato disagio a un bel numero di persone. A giudicare dalle foto però la reazione non è di chi umilmente chiede scusa per l’errore ma è di chi seccata va verso la propria vettura e con molta calma apre lo sportello per poi ripartire alla ricerca di un altro parcheggio.

Belen era nei dintorni altrimenti le avrebbero portato via la macchina. I vigili però non hanno fatto nemmeno in tempo ad arrivare per la multa, tutto è accaduto in breve tempo; nemmeno il tempo per la Rodriguez di portare a termine la sua commissione.

In passato era già accaduto ma Belen non era sola, era il 2019 ed era in compagnia di Andrea Iannone. In quel caso il suv fu parcheggiato sul marciapiede impendendo ad un’altra auto di uscire. La coppia fu richiamata dai clacson e il pilota si beccò gli scatti dei paparazzi mentre sposata la sua auto. Di recente Belen ha confessato di averne combinate di tutti i colori nella sua vita, di essere spericolata ma che adesso ha un maggiore equilibrio. La guida però lascia ancora un po’ di dubbi.