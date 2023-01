Chanel Totti a cena con le sorelle Selassié e le foto le pubblica Lulù

E' Lulù Selassié a pubblicare le foto della cena con Chanel Totti e le sorelle

Sui social si scopre sempre un po’ tutto ma solo quello che i vip vogliono mostrare e così su Instagram arriva la cena delle sorelle Selassié con Chanel Totti. Niente di strano ma è curioso immaginarle insieme. Chanel Totti è sempre più bella, della serie piccole donne crescono e lei diventa sempre più simile a mamma Ilary Blasi. La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi è sempre più social, adora come quasi tutte le giovanissime il mondo della moda e delle influencer, lei stessa sta scalando la vetta raggiungendo un numero sempre più alto di follower e postando foto per brand importanti. Tra le sue amicizie arrivano anche i volti noti della televisione e ieri sera Chanel Totti era a cena in un noto ristorante giapponese di Roma in compagnia di Lulù, Clarissa e Jessica. E’ Lulù a pubblicare le foto della serata e far scoprire che con lei e le sue sorelle c’era anche la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi.

Una delle sorelle Selassiè è pronta ad entrare nella casa del GF Vip

L’anticipazione è già stata data da qualche giorno ma sembra ci sia ancora qualche dubbio su quale delle principesse entrerà di nuovo a far parte del reality show di Mediaset. Di certo non sarà Lulù, lei si è già spesa molto nel suo primo Grande Fratello Vip. Chanel è ancora minorenne ma chissà se le piacerebbe un domani partecipare ad un reality show. La sua mamma è stata una delle conduttrici del GF Vip e tra qualche mese tornerà in v per condurre ancora una volta L’Isola dei famosi. Insomma, vip e reality show per la secondogenita degli ex Totti sono di casa.



Di certo nella casa del Grande Fratello Chanel non farebbe mancare le sue risposte pungenti. Ha dimostrato più volte che nonostante sia ancora una adolescente è capace di rispondere a tutti. Ha anche ironizzato sui pettegolezzi che riguardavano il suo papà, la sua famiglia. Sui social ha anche risposto a chi le dice di continuo che è rifatta, che a 15 anni sembra più vicina all’età della sua mamma.