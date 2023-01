La mamma di Alice Campello, le sue parole nel lasciarla di nuovo

Un bigliettino della mamma di Alice Campello. Ha visto sua figlia a un passo dalla morte dopo il parto

Nella sua intervista di oggi 28 gennaio 2023 a Verissimo Alice Campello confida anche dell’immenso aiuto che le ha dato la sua mamma dopo il parto, dopo avere rischiato la vita. La mamma di Alice Campello vive lontano da lei ma non poteva non esserle accanto nella gioia dell’arrivo di Bella, ma sappiamo tutti che per la Campello e Alvaro Morata dopo la nascita della piccola è stato un incubo. Alice Campello ha rischiato di morire a causa di una emorragia dopo il parto cesareo. L’hanno salvata 17 trasfusioni di sangue, i medici che hanno trovato ogni modo possibile per fermare il sangue e per non togliere l’utero. In quei momenti terribili la mamma di Alice Campello era lì, accanto ad Alvaro. Lei era in terapia intensiva, lottava, i suoi cari, le persone che più l’amano al mondo, erano fuori da quella porta in attesa di una notizia dei medici. Ha bisogno d’amore oggi l’influencer e imprenditrice che un po’ alla volta si sta riprendendo. Alice Campello non vuole che i suoi figli la vedano sempre a letto, si fa forza, non è semplice ma ogni giorno va meglio. Ad aiutarla in questi 20 giorni c’è stata la sua mamma. Si è presa cura di lei ed è stato difficile per entrambe separarsi di nuovo.

Il biglietto della madre di Alice Campello

Prima della puntata di Verissimo Alice Campello ha pubblicato sul suo profilo Instagram un bigliettino che le ha lasciato la sua mamma. Doveva andare via, doveva lasciare di nuovo sua figlia dopo avere vissuto la paura più grande, la paura di vederla morire dopo avere messo al mondo la sua bambina così tanto desiderata.

“Mi spezza il cuore lasciarti. Ti amo follemente. Mamma” sono le parole della madre di Alice Campello, quelle che chiude disegnando un cuore. La moglie di Alvaro Morata a Verissimo ha raccontato quanto sua madre le sia stata di aiuto soprattutto psicologicamente dopo la terapia intensiva ma adesso sa che anche lei ha bisogno di recuperare le forze dopo il terrore vissuto.

E’ alla sua famiglia che Alice ha pensato appena ha visto l’emorragia e quando si è risvegliata in terapia intensiva. Ha pensato a come avrebbero vissuto senza di lei Alvaro, i loro quattro figli. Ha visto suo padre da sempre così forte distrutto, come sua madre. Il peggio è passato.