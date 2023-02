Teo Mammuccari a casa di Ilary Blasi ma lui dopo la cena la ipnotizza

Che serata a casa di Ilary Blasi ieri sera; c'era anche Teo Mammuccari che l'ha ipnotizzata

Gran serata ieri sera a casa di Ilary Blasi, tanti amici e tra questi c’era anche Teo Mammuccari. Ilary Blasi e Teo Mammuccari sono amici da tanto tempo, lei l’ha confermato tra le storie di Instagram che sono molto legati, lui in tutta risposta l’ha ipnotizzata. Chissà se hanno seguito tutti insieme anche il festival di Sanremo, questo la conduttrice non l’ha mostrato, lei lavora per la concorrenza, non può farlo. Ha invece mostrato ai suoi follower la capacità di Teo Mammuccari di ipnotizzare le persone; tutto reale, tutti si sono lasciati andare sotto le parole e le mani dell’ex padrone di casa de Le Iene. La prima a non avere avuto paura è stata proprio Ilary Blasi, si affidata all’amico, si è fidata di Mammuccari. Si conoscono da tempo, hanno lavorato insieme, il loro è un legame vero.

Ilary Blasi organizza una cena nella sua villa con gli amici

Ilary Blasi adora circondarsi di amici, la cena questa volta è preparata da altri, la conduttrice non si è messa ai fornelli, ha acquistato tutto già pronto, così si è potuta dedicare del tutto ai suoi ospiti. Tra i tanti presenti per la bella serata c’era anche il figlio Cristian, lui non si è lasciato ipnotizzare ma tutti gli altri erano molto presi dalle abilità di Teo Mammuccari.

Una bella cenetta, tante risate, giochi, ipnosi e di certo anche un po’ di Sanremo 2023. Ilary Blasi non solo è sempre più social ma è anche sempre più allegra e dopo un po’ di distacco da tutti e la ricerca degli affetti più cari, della famiglia, adesso adora stare con gli amici, invitarli a casa, uscire con loro. Sembra che il compagno, Bastian Muller, non fosse presente, ha i suoi impegni di lavoro e la distanza tra i due è consistente ma siamo certi che il fine settimana saranno di nuovo insieme e che presto vedremo alle storie da casa di Ilary Blasi anche con Bastian.

Dolcissima la dedica di Ilary a Teo Mammuccari, quel ti voglio bene ha il sapore del sostegno, quello di un’amica che lo conosce bene e che si schiera dalla sua parte dopo il suo addio improvviso a Le Iene Show.