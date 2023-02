Ilary Blasi trova una dolce sorpresa in albergo, a Firenze

Che emozione per Ilary Blasi quando è entrata nella camera dell'albergo dove alloggia a Firenze

Ilary Blasi in questi giorni è a Firenze, non si ferma mai, prima che inizi tutto il lavoro per la nuova Isola dei famosi sembra volersi dedicare a tutto quanto la riempie di gioia. Dopo i giorni in coppia con Bastian Muller è tornata a Roma ma solo per breve tempo; Ilary Blasi è poi ripartita ma questa volta è con la sua mamma. Non si stanca mai, un fine settimana tra Austria Germania, sempre presente ovviamente con i suoi figli e poi di nuovo una valigia pronta e una nuova partenza, un altro incontro. Ilary Blasi si fa coccolare dalla sua mamma, da Daniela Serafini. Sono insieme a Firenze, lo rivela lei con una foto dolcissima. Sono a cena insieme, chissà quante confidenze e la conduttrice scrive semplicemente “Con mamma”. Non ha bisogno di aggiungere altro, è sempre in viaggio, da quando è finito il suo matrimonio con Francesco Totti non si ferma più alla ricerca di una nuova serenità. Ed è entrando in albergo, nella sua stanza, che trova una sorpresa che la emoziona.

Ilary Blasi apre la stanza d’albergo e si emoziona

Ha festeggiato San Valentino con le figlie Chanel e Isabel Totti, poi è volata da Bastian, ha pubblicato un’altra foto con lui ma senza mostrare i loro volti. E’ chiaro che la loro sia una storia molto importante ma prima di tutto Ilary Blasi è una mamma. Non ha bisogno di dirlo, non ha bisogno di dimostrarlo ma la sorpresa che trova in albergo è dolcissima.

Un soggiorno breve ma all’hotel NH Collection Firenze Palazzo Gaddi la cura per ogni dettaglio è massima. E’ deliziosa la camera, il benvenuto è perfetto e tra le tante cose preparate per il suo arrivo ci sono le foto con i suoi figli in vari angoli della camera da letto e del salottino. Una sorpresa che Ilary Blasi mostra tra le storie di Instagram, dettagli che le hanno riempito il cuore. Ovviamente sono le foto con i suoi figli che lei ha pubblicato sul suo profilo social, sono immagini che conosce bene ma vederle lì in hotel l’hanno fatta sentire a casa. Altro dettaglio i cuscini con le sue iniziali e quelle della sua mamma.

Chissà dove sarà Ilary Blasi nel suo prossimo viaggio, in quale albergo. Di certo continuerà a mostrare un po’ della sua vita provata, forse anche per tenere distanti i paparazzi anticipando così le loro mosse, le loro foto.