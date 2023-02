Selvaggia Lucarelli brucia tutto: “Lorenzo a pranzo non c’è mai”

Terribile il risultato del pranzo preparato da Selvaggia Lucarelli: ha bruciato tutto

In famiglia ognuno ha i propri compiti e per Selvaggia Lucarelli preparare il pranzo è qualcosa di molto complicato. Infatti, ha mostrato sui social il risultato di un pranzo completamente bruciato ma che già partiva male da prima della cottura. Sempre pronta all’attacco Selvaggia Lucarelli è anche pronta a mostrare i suoi piccoli disastri. A chi non è capitato di bruciare il pranzo o la cena? La Lucarelli non è una casalinga perfetta, non è una cuoca perfetta, anzi ammette di non sapere cucinare e che quando Lorenzo Biagiarelli non è a casa diventa tutto complicato in cucina. Purtroppo, il suo compagno a ora di pranzo in genere è impegnato nella cucina di E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici e alla Lucarelli tocca arrangiarsi nel modo migliore. Nella foto il risultato del suo modo migliore che fa sorridere tutti. Selvaggia si prende in giro e mostra la sua como di disastri.

Selvaggia Lucarelli brucia il pranzo ma era già pessimo

“Lorenzo a pranzo non c’è mai, quindi mio figlio, per il pranzo, conta su di me solo che io a pranzo lavoro, quindi faccio quello che posso” racconta della sua giornata ma è quella in cui molte donne che lavorano si riconosceranno.

Pubblica la foto del pranzo appena tolto dal forno, così bruciato che risulta complicato capire se era una torta di mele o davvero una pizza surgelata. “Questo è il pranzo di oggi che è una combo di disastri: già partivo malissimo con una pizza surgelata, aggiungete che me la sono dimenticata nel forno”. Ammettiamolo, il cibo surgelato ci salva spesso il pranzo e anche la cena ma in questo caso non è andata bene.

“Aggiungete che io ho paura che la distrazione di un novantenne in casa mi costi qualche incidente domestico e oggi mio padre, quando in casa c’era ormai il fumo di una sala da tè afghana negli anni ‘60, mi è venuto timidamente a dire: ‘mi sembra che stia andando a fuoco qualcosa’”.

E conclude: “Fortuna che ho un anziano, un adolescente e tre gatti che badano a me quando Lorenzo Biagiarelli non c’è”. Ed è vero perché più volte Biagiarelli ha raccontato che in casa il suo compito è cucinare e pulire; e il papà di Selvaggia Lucarelli è meno distratto di lei. Intanto, continua a studiare il nuovo attacco contro Fedez, questa volta sotto accusa ci sono le uova di Pasqua e altra beneficenza.