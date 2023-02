Noemi Bocchi ringrazia per la comprensione ma molte criticano la sua preoccupazione per la diastasi addominale

Noemi Bocchi criticata per avere parlato della diastasi addominale, non tutte capiscono quanto sia invalidante

Nei giorni scorsi Noemi Bocchi ha voluto parlare della patologia di cui soffre da 8 anni, dalla sua ultima gravidanza, il secondo parto. La compagna di Francesco Totti ha confidato dal suo profilo social che soffre di diastasi addominale. Ha aggiunto che il suo intento era quello di aiutare altre donne così come lei è stata aiutata leggendo le storie di altre mamme. Tanti i messaggi positivi che ha ricevuto e in un secondo post Noemi Bocchi ha ringraziato tutte per la comprensione, per le parole di vicinanza, perché il suo messaggio era stato compreso. Noemi Bocchi affronterà l’operazione, un intervento chirurgico che non è mai una passeggiata. E’ ovviamente preoccupata, come lo sarebbe chiunque, ma chi soffre di problemi di salute più gravi o immagina che lei lo faccia solo per questioni estetiche, non è stato così comprensivo.

Quali sono i sintomi della diastasi addominale?

“Grazie per le vostre parole di vicinanza. Grazie per aver capito cosa io realmente sentissi il bisogno di comunicare e il perché. Grazie per avermi rassicurato. So bene che la patologia che ho è solo invalidante e può essere curata… tuttavia l’intervento chirurgico spaventa me così come spaventa ognuna di voi – è stata molto sincera Noemi Bocchi – Mi sembra di poter vedere la vostra preoccupazione che è proprio uguale alla mia e fra non molto spero di risolvere definitivamente questo disagio – concludendo – Sono sicura che quando in futuro mi guarderò indietro ricorderò la vostra vicinanza e proverò solo gratitudine e non più tristezza”.

Non ha parlato di una grave di malattia né ha detto che lei sta peggio di tutti ma la sua condizione non interessa a tutti, anzi c’è chi ha trovato del tutto fuori luogo il suo post, la sua confessione.

“Invalidante??? Una diastasi addominale??? E la sclerosi multipla che ho che è? Ma per piacere la diastasi l ho fatta x due volte e ti assicuro che è una passeggiata in confronto a la mia sclerosi multipla che rimane a vita!”.

E c’è chi aggiunge: “Anche io soffro di diastasi addominale, per questo mi sorge un dubbio..nelle foto che posti non hai un minimo gonfiore addominale ..o é photoshop o non si tratta di diastasi…”.

La diastasi addominale è una condizione che interessa le donne in gravidanza e che può perdurare nel tempo. Si calcola che il 30% delle donne ha questo problema e che spesso l’intervento è l’unica soluzione possibile. Quali sono i sintomi della diastasi addominale? Può causare disturbi come dolori lombosacrali, disturbi digestivi e disfunzioni urinarie. Di certo è invalidante e non solo un problema estetico dato dalla pancia gonfia, l’ombelico che sporge o una cresta che si forma in corrispondenza della linea alba che va dallo sterno all’ombelico.