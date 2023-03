Chanel Totti fa gli auguri a mamma Ilary ma la frecciatina è per Noemi Bocchi

Per la festa della donna Chanel Totti fa gli auguri ad Ilary Blasi ma è evidente la frecciatina per Noemi Bocchi

Per la festa della donna Ilary Blasi, Chanel Totti e Isabel Totti forse sono di nuovo in partenza, tutte e tre insieme. Non si conosce ancora la destinazione ma si conosce il pensiero della secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti. “Alle mie uniche Donne” è questa la frase che Chanel ha scelto per fare gli auguri alla sua mamma e a sua sorella Isabel. Uno scatto poco prima del volo e Chanel non fa dei semplici auguri per la festa della donna ma aggiunge che Ilary e Isabel sono le sue “uniche Donne”. Facile per il gossip collegare gli auguri così precisi ad una frecciatina rivolta a Noemi Bocchi. Chanel Totti ha 15 anni, il legame con sua madre e sua sorella è ovviamente fortissimo ma forse non ha pensato che aggiungendo quella parolina in molti avrebbero pensato ad un significato ben preciso. O forse Chanel ci ha pensato bene prima di scrivere quella dedica.

Chanel Totti è appena tornata dalla vacanza sulla neve con il papà

Una settimana sulla neve a Madonna di Campiglio; anche la rivista Chi pubblica le foto della famiglia allargata durante la loro vacanza al freddo. Sono tornati a casa, il tempo di preparare una nuova valigia e Ilary Blasi parte con le sue figlie. E’ l’8 marzo, è la festa della donna e per Chanel Totti le uniche Donne della sua vita sono sua madre e sua sorella. Uniche, non c’è nessun’altra nel suo cuore. Questo dice tutto o forse niente.

Forse però Chanel Ilary e Isabel non stanno partendo per una nuova vacanza ma le immagini che ha postato Chanel sono quelle della scorsa estate, quando dopo l’annuncio della separazione la conduttrice partì con i suoi figli e la sorella per l’Africa, lontani da tutto e tutti.

Nessuna potrà mai prendere il posto di Ilary nel cuore e nella mente di Chanel, questo è ovvio, ma lei ha voluto sottolinearlo, forse con una intenzione ben precisa, forse solo per dedicare tutto il suo amore a sua madre, l’unica, come un tempo diceva anche Francesco Totti.