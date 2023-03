Eleonora Daniele la paura dopo il parto: “Mi hanno riportata in sala operatoria”

Eleonora Daniele confida cosa ha vissuto dopo il parto cesareo, dopo la nascosta di sua figlia Carlotta

Eleonora Daniele dopo la nascita di sua figlia Carlotta ha avuto il tempo necessario per riprendersi e non solo per vivere le sue emozioni da mamma. Un tempo necessario anche perché, come racconta alla rivista Gente, Eleonora Daniele dopo il parto è stata riportata in sala operatoria. Sua figlia è nata con il parto cesareo ma il periodo successivo non è stato per niente semplice, dopo poco le si sono riaperti i punti della ferita ed è stato terribile. A parlarne sembra tutto molto semplice ma già il parto cesareo non è sempre semplice da affrontare, in più Eleonora Daniele ha subito il ritorno in sala operatoria, lo racconta come uno shock. Così come nella sua lunga intervista al settimanale confessa un’altra paura che l’ha accompagnata fino a poco tempo fa, la paura che sua figlia avesse una malattia che conosce bene.

Eleonora Daniele, cosa è accaduto dopo il parto cesareo

“Carlotta è nata con il cesareo. Dopo poco mi si sono riaperti i punti e mi hanno portata nuovamente in sala operatoria: mi hanno riaperta e richiusa. È stato uno shock. La ripresa è stata più complicata, ma mi bastava tenere lei tra le braccia per vanificare ogni sofferenza”. Superato questo ha dovuto fare i conti con altro. La paura che anche sua figlia Carlotta, come suo fratello Luigi, potesse essere affetta da autismo è una cosa che l’ha accompagnata fino a poco tempo fa. Forse era anche per questo che non sentiva il desiderio di avere un figlio, che ha atteso così a lungo prima di avere la sua bambina. “Decidere seppur tardi di avere un bimbo è stata la più lucida e straordinaria follia… Poi è arrivata lei ed ero piena d’amore, ma anche più fragile”.

Raconta della sua piccolina: “Vivace, sveglia, sensibile, mi ha fatto conoscere l’amore totalizzante, la gioia più pura che ha rafforzato il mio attaccamento alla vita. Lei è il motivo per cui ogni giorno ringrazio il Signore e mi sveglio con il sorriso. Penso sia un dono del cielo, un regalo del mio papà che non c’è più. Ricordo che quando ero ragazza mi diceva in dialetto veneto: ‘Fame una putea’”.

Eleonora Daniele vorrebbe un fratellino per Carlotta sa che sarà difficile, ci pensa “ma senza accanimento… se dovesse arrivare sarebbe il benvenuto”. Sa che è stata molto fortunata e aggiunge: “Ora voglio proteggerla ed essere presente come sono stati miei genitori con me”.