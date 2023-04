Per Ilary Blasi la Pasqua è napoletana con Bastian e la famiglia tutta

E' tutta napoletana la Pasqua di Ilary Blasi e dei suoi figli e ovviamente non manca Bastian

Come hanno trascorso le feste di Pasqua i vip? Ilary Blasi ha scelto Napoli e oggi ha mostrato tutti gli attimi trascorsi insieme ai suoi figli tra le vie del centro storico. E ovviamente per pranzo pizza, pizza napoletana per tutti! Ilary a Napoli era in compagnia di tutta la famiglia, insieme a lei anche la piccola Isabel, Chanel e anche Christian. “Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi” ha scritto la Blasi postando alcuni scatti su instagram che la ritraggono insieme ai suoi amati figli. Ma insieme a lei e ai tre piccoli “Totti” c’è anche Bastian. Ormai sono inseparabili, e ovviamente hanno trascorso anche queste giornate di festa insieme. Baciati dal sole di Napoli, con una bellissima giornata per la Pasqua e una festa a base di pizza napoletana. Dopo i viaggio all’estero, questa volta per la conduttrice, la Pasqua ha tutto il sapore di casa. Pizza tricolore in vista poi dei prossimi impegni lavorativi della Blasi. Lunedì 17 infatti la conduttrice sarà al timone della nuova edizione dell’Isola dei famosi.

Ilary Blasi e Bastian insieme a Napoli con tutta la famiglia

Splendeva il sole oggi a Napoli, e Ilary Blasi si è goduta la giornata insieme a tutta la famiglia. Questa volta Christian, Chanel e Isabel sono insieme a lei, e la piccola di casa si mostra sorridente accanto a Bastian. A quanto pare alla conduttrice poco sono interessate le notizie sui malumori di Francesco Totti che non gradirebbe la continua presenza dell’imprenditore tedesco nella vita dei suoi figli. Ma si sa, le famiglie allargate sono anche questo. E visto che lui vive con Noemi Bocchi, è chiaro che Ilary debba essere altrettanto libera di godersi i suoi figli anche in compagnia di Bastian che ormai fa parte della sua vita.

L’importante è che tutti sappiano quelli che sono i ruoli di tutti, e di certo mamma Ilary e papà Totti in questo sono bravi, anche perchè sono amatissimi dai loro figli.