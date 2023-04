Caterina Balivo in costume manda in brodo di giuggiole i follower: pioggia di complimenti

E' meravigliosa Caterina Balivo ai Caraibi e tutti si complimentano per la sua bellezza al naturale

Caterina Balivo si sta godendo ancora qualche ora di relax lontano da tutti e da tutto al mare, insieme alla sua famiglia. Per le vacanze di Pasqua 2023 ha scelto il mare. E in questi giorni con le sue storie sui social sta documentando tutto. Tuffi nel mare paradisiaco, passeggiate sulla spiaggia, selfie, foto di coppia. Un vero e proprio paradiso terrestre quello che Caterina Balivo e i suoi familiari hanno scelto per queste vacanze sotto il sole. Per l’occasione, il luogo scelto è Canouan; è un’isola del Mar dei Caraibi, nell’arcipelago delle Grenadine. Fa parte dello Stato di Saint Vincent e Grenadine e si trova a sud dell’isola capitale dell’arcipelago, Saint Vincent. E da quelle spiagge, la Balivo posta degli scatti che sono stati molto molto apprezzati dai follower. Una immagine in particolare, ha ricevuto migliaia di commenti, è quella che mostra Caterina Balivo in costume da bagno. E a fare i complimenti a Caterina, per la sua forma fisica, non sono solo i maschietti ma anche le signore, felici di vedere una donna “normale”, al naturale, che non teme di mostrarsi per come è.

Tutti e tutte pazzi per Caterina Balivo e i suoi scatti al mare

Sotto gli scatti di Caterina Balivo nelle limpidissime acque dei Caraibi, arrivano decine e decine di commenti: “Finalmente una come noi culo,cosce , cellulite e pelle del viso con brufoli..brava per non aver usato dei filtri. Chapeau!!!” scrive un follower. Un’altra follower ha commentato: “Che sollievo non vedere sempre corpi perfetti, sodi, con la pelle liscia e tonica. Finalmente un po’ di SANA REALTÀ“. Un altro follower di Caterina Balivo ha commentato: “Ma la Bellezza?Sei al top del tuo splendore assoluto Cate…e la tua Bellezza Naturale si abbina perfettamente a quell’ambiente meraviglioso!E’ un mix magico!Goditi il relax!Un bacione!“. Ma sono davvero tantissimi i commenti di chi nota tutta la bellezza di Caterina Balivo in questi scatti nel mar dei Caraibi , una bella ricarica di autostima visto che spesso, si leggono invece molte cattiverie sui social.