Caterina Balivo pronta a tutto per il suo Napoli: ecco cosa farà per lo scudetto

Le parole di Caterina Balivo su Rai 1: ecco cosa farà la conduttrice se il Napoli dovesse vincere lo scudetto

C’è sempre un po’ di sana superstizione ma i tifosi che seguono il campionato italiano sanno bene che è una questione di poche ore. Il Napoli sta per vincere lo scudetto dopo una stagione eccellente in Serie A, con netto distacco rispetto alle inseguitrici. Lo sa bene anche Caterina Balivo che è una grande tifosa dal Napoli. La conduttrice di Lingo segue ogni partita della sua squadra del cuore e commenta spesso sui social i risultati di ogni match. Ieri la Balivo, fresca fresca di ritorno dai Caraibi, è stata ospite di Francesca Fialdini nella puntata del 16 aprile di Da Noi a ruota libera e ha parlato proprio della sua passione per il Napoli. Non solo, ha anche annunciato, quello che farà se la sua squadra del cuore dovesse vincere lo scudetto. Potete dormire sonni tranquilli: nulla a che vedere con quello che fece Sabrina Ferilli ai tempi della vittoria della Roma ma una cosa molto più in linea con l’essere campani ( non napoletani visto che la conduttrice è di Aversa, come ricorda sempre).

Caterina Balivo svela cosa farà se il Napoli dovesse vincere lo scudetto

“Tifare Napoli è molto glam e il mio tifo per questa squadra è incondizionato da sempre, al punto che se dovesse vincere lo scudetto giuro che farò la pizza in piazza” ha detto Caterina Balivo nello studio di Francesca Fialdini. Proprio sul Napoli da grande tifosa azzurra aveva dichiarato in una delle recenti vittorie degli azzurri: “Questo Napoli è impressionante! Che bello vedere all’opera Osimhen e Kvaratskhelia, sostenuti dal grandissimo lavoro di tutta la squadra! Un gruppo fantastico, senza limiti! Avanti sempre a testa alta!”. Ma basta andare sulla pagina Twitter della Balivo per scoprire la sua grande passione per questa squadra e leggere i commenti dopo ogni partita…

Forse i tifosi si aspettavano qualcosa di più “eclatante” ma dovranno accontentarsi di una bella fetta di pizza napoletana sfornata direttamente in piazza dalla Balivo.