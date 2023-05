Michelle Hunziker confida come e quando ha saputo che Aurora era incinta

Michelle Hunziker emozionata racconta come e quando ha saputo che Aurora era incinta. Racconta anche cosa è successo una notte

Michelle Hunziker parlerebbe solo del suo nipotino, del piccolo Cesare, il figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, il suo maschietto tanto atteso. Alla rivista F la Hunziker racconta come e quando ha saputo che sua figlia era incinta. E’ da anni che le diceva di sbrigarsi se voleva diventare una mamma giovane ma Aurora non ci pensava; ne hanno parlato anche in tv e in tante interviste. Michelle Hunziker è diventata mamma a 19 anni per lei ogni gravidanza e ogni parto è stato magico, è mamma da sempre e con Cesare Augusto è mamma al cubo. Non si aspettava però che un nipotino arrivasse davvero così presto. Racconta che sapeva che sua figlia e Goffredo ci stavano provando ma è stata ugualmente una sorpresa. Michelle Hunziker è mamma e nonna e se di notte le capita di tenere Cesare a casa con lei, la mattina lo riporta da Aury e poi accompagna Sole e Celeste a scuola. Una vita piena d’amore e di impegni ma la showgirl e conduttrice spiega tutto con il massimo dell’entusiasmo.

Michelle Hunziker mamma e nonna

“Sapevo che andavano liberi, ma non credevamo sarebbe arrivato così presto” ha ammesso alla rivista F. “Quando ho in braccio Cesare gli dico: ‘Amore della nonna’, con gli altri mi piace anche “mamma al cubo”. Capisco però chi prova un po’ di fastidio, perché la parola nonna è subito collegata alla terza età. Come quando ho compiuto 40 anni e tutti mi dicevano: ‘Vedrai che ti stancherai più facilmente, se farai tardi la sera avrai l’hangover, ti cambierà il metabolismo’”. Ne ha 46 anni e non è ancora successo e adesso non ci pensa.

“Sono a tutti gli effetti la nonna, come sono stata la mamma di Auri: anche se avevamo pochi anni di differenza, che ci hanno consentito di avere un rapporto più empatico, non sono mai stata ‘l’amica’ ma adesso sono fiera di essere nonna e faccio la nonna. Ma anche la mamma”.

Racconta come aiuta sua figlia e il genero: “stanotte ho voluto dare una mano ad Auri e Goffo. ‘Ragazzi uscite, divertitevi che Cesare lo tengo io’, gli ho detto, e ho fatto anche la notte. Non ho chiuso occhio per l’emozione. I versetti notturni del neonato sono musica per me. Io sono proprio mamma, lo sono sempre stata: avevo 19 anni quando ho avuto Auri. Adesso avere un bebè dal tuo bebè è ancora più bello. Stamattina quando ho riconsegnato Cesare per la poppata della mattina, poi me ne sono tornata a casa e ho portato a scuola le mie figlie Sole e Celeste”.

Michelle racconta come ha saputo della dolce attesa di Aurora, erano in Sardegna insieme: “Un giorno mi dice che ha un ritardo e un paio di giorni dopo ho sentito l’urlo: ‘Mamma!’. Ho capito subito”.