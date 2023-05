Ilary Blasi mostra una serata come tante con Isabel, la sua bambina

Sono bellissime Ilary Blasi e Isabel Totti, madre e figlia a casa in una serata come tante

La rivista Chi ha pubblicato le foto di Isabel, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, pronta per un viaggio con Noemi Bocchi. Il settimanale di gossip ha ipotizzato che la piccola andasse in vacanza o chissà dove con la compagna del papà e senza Totti. Difficile sia andata davvero così e in tutta risposta la conduttrice dell’Isola dei famosi ha pubblicato la sua serata, a casa, con la sua bambina. E’ doloroso è difficile il divorzio tra Ilary e Totti e al di là delle ville, il centro sportivo e tutti gli interessi economici ci sono i loro tre figli; più di tutto c’è la piccola Isabel. Abbiamo visto la bambina sia con la nuova famiglia di Francesco Totti che mano nella mano o giocare con Bastian Muller, il nuovo compagno della mamma. Isabel è serena, è coccolata, amatissima da tutti, anche dai suoi fratelli, resta forse il dolore più grande per Totti, il non averla sempre con lui. La figlia più piccola resta con la mamma, l’ex capitano della Roma ovviamente sarà sempre presente nella sua vita ma Isabel resta con la sua mamma, nella villa all’Eur. Totti ha i giorni prestabiliti per vedere la bambina ma di certo la Blasi gli permetterà di stare con lei ogni volta che verrà. A casa ieri sera nella serenità della vita di tutti i giorni Isabel era con la sua mamma per una serata come tante e per questo speciale.

Ilary Blasi la sua serata a casa con la piccola Isabel

Le storie Instagram pubblicate dalla conduttrice da ieri a oggi sembrano quasi una risposta al titolo della rivista, alla foto della sua bambina in partenza con Noemi Bocchi.

I cartoni da vedere insieme sul divano con i pop corn appena preparati. I giochi insieme tra madre e figlia, uno tra tutti “Indovina chi” con cui siamo cresciuti tutti e poi questa mattina il meraviglioso abbraccio sul letto tra madre e figlia vestite uguali. Stessi jeans, stessa maglia a righe. “Matchy matchy” scrive Ilary Blasi perché sua figlia può essere uguale solo a lei. Stessi capelli biondi, stessa bellezza, unite da un amore che nessun gossip e nessuna separazione può incrinare.

Ieri Ilary Blasi ha fatto anche gli auguri di buon compleanno al suo papà. Tutta la sua vita scorre come sempre, l’unica differenza è che Francesco non c’è più.