Il balletto di Ilary Blasi con le figlie è un vero spettacolo

Il balletto di Ilary Blasi con le figlie Isabel e Chanel è un vero spettacolo, gran risposta ai pettegolezzi

Ilary Blasi è a casa con le figlie, nella bellissima villa all’Eur regna un po’ di noia e con le figlie impara la coreografia di un balletto. La conduttrice de L’Isola dei famosi è sempre più social, se prima ai tempi dell’amore con Francesco Totti si divertiva a prendere la sua famiglia un po’ in giro mostrando la cena che non piaceva a tutti o l’ex marito alle prese con un topo entrato in casa, adesso la musica è cambiata. Ilary Blasi è dolcissima con le sue figlie ma con loro si diverte anche imparando i passi semplici di un balletto da pubblicare su Tik Tok. Prima ci ha provato solo con la piccola Isabel e poi Ilary Blasi ha perfezionato il balletto con l’aiuto di Chanel Totti, di certo più abituata a Tik Tok e anche ai passi.

Tutti pazzi per il balletto di Ilary Blasi con le figlie Isabel e Chanel

La mamma è sempre la mamma e anche se Chanel e Isabel vengono fotografate spesso con Noemi Bocchi e la nuova famiglia di papà Totti, è da mamma Ilary Blasi che corrono sempre.

Ilary e le sue ragazze si annoiano, imparano insieme i passi ed ecco che il balletto fa divertire tutte e tre. E se la rivista Chi ha pubblicato le foto di Noemi Bocchi con la piccola Isabel Totti in giro per Roma e poi con una valigia per andare chissà dove, ecco mamma Ilary che su Tik Tok si riappropria del tutto del suo ruolo.

Un balletto ironico, divertente, prima Ilary Blasi e la figlia più piccola sono vestite uguali, il balletto è solo accennato, poi è Chanel a vestirsi come la mamma e il balletto è perfetto. La conduttrice conferma che ormai ha imparato tutti i passi e il balletto è un vero spettacolo.

Cuoricini per tutte e tre che sulle note di “This Year Blessing” di Victor Thompson si divertono tantissimo. Arrivano tantissimi commenti e tutti pensano alla nuova famiglia di Totti, scrivono che i loro abbracci valgono molto di più di una passeggiata in centro a Roma. Ovviamente non manca la frase “la mamma è sempre la mamma” e poi “Bellissime madre e figlia ci mostrano l’amore senza limiti e l’appartenenza di sangue tra una mamma e una figlia che nessuno al mondo può dividere”. Ilary Blasi non ha bisogno di questa vittoria, è ovvio lei è la mamma ma mostrarlo fa sempre bene mentre tra lei e Totti sembra non ci sia nessuna tregua.