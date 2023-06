Home » Bellezze VIP » Michelle Hunziker svela dove si trova in vacanza e chi c’è con lei Bellezze VIP Michelle Hunziker svela dove si trova in vacanza e chi c’è con lei Stefania Longo Michelle Hunziker si gode la prima vacanza e anticipa l'estate ma chi c'è con lei?

Michelle Hunziker sorride, ha già un velo di abbronzatura sulla sua pelle. Per la prima vacanza che anticipa l’estate 2023 Michelle Hunziker ha scelto ovviamente il mare e tra le stories mostra dove si trova.

La scorsa estate ha scelto una vacanza in barca con le amiche alla scoperta della Sicilia, questa volta Michelle Hunziker è in Campania, nella meravigliosa costiera amalfitana. Mostra tutto e quando appare con un sorbetto al limone si scopre che è ad Amalfi, ma ha già visitato Capri ed è pronta a scoprire un’altra isola.

Michelle Hunziker verso Procida

Adora il mare e il sole, adora anche le vacanze in barca che le permettono di spostarsi da un luogo incantevole ad un altro. Questa mattina la direzione era Procida e dopo avere visitato parte della Divina ecco che si emoziona alla vista prima di un arcobaleno e poi dell’isola che è sempre più meta importante dei turisti.

Chi c’è sulla barca con Michelle Hunziker?

Questa volta preferisce mostrare i luoghi che ha scelto di visitare ma poi non resiste e pubblica una foto con la sua bambina. Michelle Hunziker è di certo in barca con le sue figlie più piccole, Celeste e Sole Trussardi. Entusiasta mostra l’equipaggio, già tutti pronti con un ottimo aperitivo.

Questa estate per lei è senza un amore, senza un compagno. La bellissima nonna Michelle ha adesso l’uomo più importante della sua vita, il piccolo Cesare, il figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza.

La scorsa estate l’abbiamo vista più volte in Sardegna con Giovanni Angiolini ma sembra che quella storia, arrivata dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, l’abbia delusa e non poco. Anzi, è stato proprio Trussardi a puntare il dito contro il chirurgo estetico, per lui colpevole di avere approfittato della situazione, di essersi intromesso nella vita di una coppia che stava attraversando un momento molto delicato.

Che disagio per Michelle Hunziker in aereo

Sabato scorso Michelle Hunziker ha raccontato del suo disagio, non aveva ancora svelato la destinazione del suo viaggio ma da Milano aveva lanciato tutta la sua rabbia per il volo cancellato dopo l’imbarco. Era già salita a bordo con le figlie e dopo una lunga attesa la brutta notizia.

Vacanza separate con Tomaso Trussardi?

Chissà se l’ex coppia riuscirà a trascorre ancora le vacanze insieme anche se sono ormai separati. Michelle e Tomaso hanno festeggiato l’ultimo Natale e il Capodanno con la famiglia al gran completo, forse al mare saranno distanti, magari sarà ancora una volta la montagna ad unirli.