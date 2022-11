Tomaso Trussardi ha qualcosa da dire su Giovanni Angiolini: “Non posso considerarlo una persona perbene”

Le parole di Tomaso Trussardi su Giovanni Angiolini. L'ex marito di Michelle Hunziker chiarisce un po' di cose

E’ al Corriere della Sera che Tomaso Trussardi chiarisce un po’ di cose, mette i puntini sulle i e svela anche il suo pensiero su Giovanni Angiolini. Dalle sue dichiarazioni si intuisce anche che Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker non sono tornati insieme, che il gossip ha detto un po’ di cose false e adesso è l’imprenditore che avverte la necessità di dire la sua, di rompere il silenzio, di fare chiarezza dopo avere letto e ascoltato troppe sciocchezze. Trussardi inizia dal pettegolezzo sulle regole che lui avrebbe dettato a Michelle su un eventuale loro ritorno di coppia, poi affonda il colpo su Giovanni Angiolini.

Tomaso Trussardi, la sua frecciatina a Giovanni Angiolini

E’ il momento di togliere un po’ di sassolini dalle scarpe e Tomaso Trussardi non fa molti giri di parole. Il Corriere della Sera evidenzia che il suo riferimento è al flirt di Michelle con il chirurgo sassarese. “Un uomo che si insinua in una relazione in crisi, con una donna sposata e madre di due bambine piccole, non posso considerarlo una persona perbene” non ha altro da aggiungere. Evidentemente Giovanni Angiolini ha contribuito alla fine del matrimonio di Michelle e Tomaso, lui non l’avrebbe mai fatto. E’ una storia del tutto finita e adesso resta la famiglia che la Hunziker e Trussardi hanno creato, una bellissima famiglia.

“Io e Michelle siamo vicini come genitori e stiamo cercando di costruire un rapporto sereno per le nostre figlie” sembra quindi non siano tornati insieme. Ha ovviamente letto i pettegolezzi che raccontavano di un loro ritorno ma con delle imposizione ben precise da parte sua: “Mi viene da sorridere e non posso tacere davanti a queste stupidaggini. Gestire e controllare sono cose per me senza senso”.

Il mondo del gossip non è il suo mondo ma precisa: “Leggo tante cose legate alla mia separazione da Michelle e mi trovo mio malgrado a gestire una comunicazione “pop” che si addice poco a un imprenditore e di più a un personaggio noto o dello spettacolo, realtà alle quali non appartengo. Eppure per il bene della serenità familiare voglio mettere alcuni puntini sulle i” questo il motivo delle sue nuove dichiarazioni.