Per Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini c’è il primo bacio al ristorante: che coppia meravigliosa

Primo bacio in pubblico per Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. Bellissimi al ristorante

Prosegue la più bella delle vacanze per Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini e arriva anche il primo bacio in pubblico. La coppia è ancora e sempre in Sardegna, è al ristorante, un altro passo verso l’ufficialità del loro legame anche se non hanno alcuna voglia di commentare. Al posto di Michelle e Angiolini commentano le foto scattate dai paparazzi e quello che si nota è la felicità della Hunziker, la passione di entrambi. Michelle Hunziker si divide benissimo tra le giornate al mare con le figlie e le serate con il suo nuovo compagno. Deliziosa con un abitino rosa e il sorriso di una ragazzina è stata paparazzata ancora una volta con il bel chirurgo.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini che passione in Sardegna

E’ ancora una volta il settimanale Chi che becca la coppia ma questa volta i paparazzi non hanno dovuto fare chissà quale manovra per sorprenderli. Tutto è alla luce del sole, non si nascondono più al largo. Dopo la serata nel locale di Briatore questa volta sono andati a cena e hanno poi passeggiato come farebbe qualunque altra coppia.

Angiolini non le fa mai mancare attenzioni, coccole e passione, non c’è mai un attimo in cui il suo sguardo non sia rivolto a Michelle. Baci intensi e ripetuti, lo sottolinea il settimanale di gossip di Alfonso Signorini che mostra tanti dettagli di una serata romantica e piena di passione.

La showgirl e conduttrice è felice e si vede, bellissima come sempre, innamorata e anche pronta a mostrarlo a tutti. E’ ovvio che le presentazioni in famiglia ci sono già state, per il resto la Hunziker non desidera aggiungere altro. E’ sempre riuscita a gestire benissimo il gossip, a ringraziare i paparazzi, a sorridere ad ogni foto, a non badare alla loro presenza. Per il momento ai fan basta questo, forse un giorno racconterà lei di questa meravigliosa storia d’amore.