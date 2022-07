Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini insieme in discoteca, hanno voglia di divertirsi

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini non si nascondono e appaiono nella discoteca di Briatore in Sardegna

Un passo alla volta Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini rendono sempre più ufficiale la loro storia d’amore. Non ne parlano, non pubblicano foto di coppia ma dopo l’ennesimo fine settimana insieme in Sardegna eccoli in discoteca, abbracciati, bellissimi, innamorati. Hanno voglia di divertirsi anche tra la gente; Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini non si nascondono ma mantengono le distanze. Liberi tutti, gossip per primo di scattare foto ma nessuna domanda perché non danno risposte, anche se in Sardegna tutto è così evidente. Michelle e Angiolini sono stati ripresi in discoteca, al Billionaire di Briatore. La coppia non ha quindi nessuna voglia di nascondersi ma di vivere la loro storia. Il video è finito tra le storie di Instagram di Deianira Marzano, è a lei che tantissimi fanno riferimento inviando foto e video dei vip in giro.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini nel locale di Briatore

A parte qualche indizio mostrato da entrambi qualche settimana fa non c’è altro sui rispettivi profili social. Michelle Hunziker prosegue le sue vacanze in Sardegna con le figlie, sempre disponibile ai selfie con i fan che incontra sulla spiaggia, anche appena uscita dall’acqua dopo un bel bagno.

In discoteca però nessuno disturba la coppia. E’ perfetta questa estate 2022 per la conduttrice e showgirl, si divide tra la famiglia e il suo fidanzato, tutti in Sardegna ma separati, non è il momento di accelerare i tempi. La loro storia è solo all’inizio e per la Hunziker è già il secondo matrimonio fallito anche se sembra che non sia mai stata così libera e felice.

La complicità tra i due è evidente, Angiolini non smette di corteggiarla, pazzo di lei. La loro storia sembra sia iniziata poco dopo la rottura ufficiale con Tomaso Trussardi. L’imprenditore non è stato ancora beccato con un’altra persona importante, solo pettegolezzi ma niente di vero. Per Michelle c’è invece già un’altra vita.