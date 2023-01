Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, nuove foto insieme: sulla neve sono così diversi

La rivista Chi pubblica le nuove foto di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi in montagna, sempre insieme sulla neve

Michelle Hunziker continua la sua vacanza in montagna, sulla neve con le figlie, Tomaso Trussardi si divide tra gli impegni di lavoro e quelli con la sua famiglia. E’ lui a raggiungere Michelle Hunziker sulla neve, anche se non scia è sempre accanto alla madre delle sue bambine. Il riavvicinamento continua, le foto che pubblica la rivista Chi mostrano quanta cura stanno mettendo Michelle e Tomaso nel loro nuovo rapporto. Molti credono che sono tornati insieme ma che entrambi vogliano depistare tutti per vivere nel modo più sereno possibile il ritorno di fiamma. Il settimanale Chi li ritrae ancora una volta insieme a San Cassiano, in provincia di Bolzano, è lì che la conduttrice ha trascorso le feste arrivando subito dopo la vigilia di Natale, ovviamente anche quella festeggiata con Trussardi. Un Capodanno 2023 in famiglia tra ottimo cibo e tanto sport, almeno per la Hunziker.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sulla neve così diversi

“Lui, che non scia, ha fatto slalom per l’Italia. È arrivato in Val Badia il 26 dicembre, poi il 28 è andato a Rimini per lavoro ed è tornato qui il 31 per passarlo con lei e le figlie” scrive il settimanale di gossip di Alfonso Signorini. Michelle Hunziker non ha perso nemmeno un giorno dedicandosi allo sport in montagna che adora, anche quando è da sola. Tomaso Trussardi invece non scia ma c’è sempre. Lei perfetta nel suo outfit per sciare, lui per niente interessato alle tute tecniche ma di più a coccolare il suo meraviglioso Odino.

Il loro rapporto è perfettamente ricucito e Michelle è più bella che mai. L’abbiamo vista in bikini bianco tra la neve, quasi nonna anche se giovanissima, felice, perché è il suo sogno che si realizza, quello di avere un nipotino, il maschietto che tanto desiderava dopo tre figlie femmine.