Ursula e Sossio con un video dolcissimo rivelano il sesso del bambino che sta per nascere

Ursula Bennardo e Sossio Aruta presto diventeranno genitori e continuano a condividere la gioia di questo momento con tutti i fans di Uomini e Donne e con tutte le persone che li seguono sempre con affetto. Pochi minuti fa i due ex protagonisti del programma di Maria de Filippi hanno deciso di annunciare il sesso del bambino che nascerà tra qualche mese e lo hanno fatto con un dolcissimo video postato sui social. Sossio e Ursula hanno riempito la stanza di palloncini azzurri e rosa prima di svelare a tutti quale fosse il sesso del bambino che sta per nascere. Entrambi hanno sempre dichiarato di essere felici sia che fosse maschietto sia che fosse femminuccia ma che ovviamente, se fosse una bambina, renderebbe tutto ancora più perfetto visto che in famiglia ci sono già 5 maschietti!







UOMINI E DONNE ULTIME NEWS TRONO OVER: SOSSIO ARUTA E URSULA BENNARDO SVELANO IL SESSO DEL BEBE’

La coppia qualche settimana fa aveva annunciato nello studio di Uomini e Donne la lieta notizia della gravidanza di Ursula e ancora non si sapeva nulla sul sesso del bambino. Oggi invece arriva il dolcissimo video che ci rivela se Sossio avrà un maschietto oppure se sarà una femminuccia a riempire la vita di mamma Ursula.

Sossio e Ursula al centro della stanza, come si vede nel video, hanno poi rotto un grande palloncino che conteneva i petali del colore del bambino che stanno per abbracciare. Sarà una femminuccia, it’s a girl come si direbbe alla corte della regina Elisabetta!

Sossio e Ursula raggianti mostrano la loro gioia sui social.

Ecco il dolcissimo video

E visto che sarà una femminuccia immaginiamo che presto diventerà la principessa di casa con ben 5 fratelli pronti a coccolarla e a darle il benvenuto in questa grande famiglia allargata!