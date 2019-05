Ilaria Spada ha già il pancione, secondo figlio per Kim Rossi Stuart (Foto)

E’ tutto vero, Ilaria Spada è incinta ed è il suo pancione a confermare la seconda gravidanza dell’attrice che da poco ha sposato Kim Rossi Stuart (foto). La coppia ha già un figlio, Ettore, ma desiderava non lasciarlo figlio unico e infatti la cicogna è già in volo, anzi invece del pancino di Ilaria Spada di cui tutti parlano sembra che ci sia già un bel pancione. E’ la rivista Gente con le foto pubblicate tra un gossip e l’altro a svelare che la splendida Ilaria è in dolce attesa. Da sempre i due attori sono molto riservati ma ci sino forme arrotondate impossibili da nascondere; e se loro non dicono una parola ci pensano i paparazzi a confermare tutto. Non ci sono più dubbi ma che Ilaria Spada fosse incinta si diceva già nel giorno del suo matrimonio. Tutti bravi a mantenere il silenzio, infatti anche del matrimonio tra Ilaria e Kim non abbiamo visto molto, ormai dal sì detto a marzo è passato un bel po’ di tempo.

ILARIA SPADA COL PANCIONE CONFERMA L’ARRIVO DEL SECONDO FIGLIO

Una cerimonia romanticissima con gli sposi vestiti entrambi di bianco e pochi invitati; tra questi c’era anche Caterina Balivo, la conduttrice nel ruolo di testimone. E’ stata infatti la Balivo a svelare qualcosina quel giorno ma non ha certo mostrato i protagonisti, solo i dettagli dei fiori, il ricevimento e la chiesa.

Pe l’attrice di Latina la gioia è davvero grande, sarà presto mamma del secondo figlio e con Klim Rossi Stuart da sempre l’amore procede a gonfie vele. Lei tenta di nascondere il ventre arrotondato sotto il giubbino ma di profilo è un’impresa impossibile, la gravidanza è evidente. Di recente Ilaria Spada aveva confidato che adora le famiglie numerose e che di certo prima o poi avrebbero avuto un altro figlio.