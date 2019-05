Il matrimonio di Eva Grimaldi e Imma Battaglia, abito da sposa romantico e tanti invitati vip (Foto)

Il gran giorno del matrimonio di Eva Grimaldi e Imma Battaglia è arrivato ieri e sulla rivista Chi le foto della coppia, l’abito da sposa romantico e tutti i dettagli delle nozze andate in scena a Roma (foto). Tanti i vip invitati alle nozze di Eva e Imma, una lunga schiera con un testimone che ha emozionato, Gabriel Garko. A festeggiare le nozze di Imma Battaglia ed Eva Grimaldi tra parenti e amici anche Elenoire Casalegno, Nancy Brilli, Nicky Vendola, Paola Perego, Alfonso Pecoraro Scanio, Bianca Ateze, Jonathan, Monica Cirinnà e Vladimir Luxuria. Il sì della coppia era stato annunciato da tempo ma hanno voluto preparare tutto con cura, dettagli curati dal bravissimo Enzo Miccio, legatissimo sia all’attrice che all’attivista e politica. Le nozze sono arrivate tre anni dopo l’approvazione della Cirinnà e dopo otto anni d’amore, per lo più anni in cui non avevano ufficializzato il loro legame ma nemmeno smentito. E’ durante il reality show L’Isola dei famosi che tutti hanno saputo quanto fosse grande il loro amore e testimone di tutto è stato proprio un ex compagno di Eva, Gabriel Garko.

EVA GRIMALDI E IMMA BATTAGLIA SI SONO SPOSATE – BELLISSIMO L’ABITO DA SPOSA COLOR CIPRIA FIRMATO DA ENZO MICCIO

Una cerimonia intima e romantica per un’unione civile emozionante. Eva Grimaldi ha indossato un abito cipria senza maniche e con la gonna morbida. Per Imma Battaglia un completo blu. Entrambi gli abiti sono firmati da Enzo Miccio che ovviamente ha curato l’organizzazione delle nozze.

Il sì celebrato nei giardini dell’Antonello Colonna Resort tra il verde del marco naturale di Labìco. 57 anni Eva, 58 anni Imma e un sogno finalmente realizzato. A raccontare un po’ della cerimonia è stata su Instagram Vladimir Luxuria, il più entusiasta di tutti di certo Gabriel Garko che è rimasta legato alla sua ex dopo la separazione.