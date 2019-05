Bianca Atzei fidanzata con una iena, la cantante è di nuovo felice (Foto)

C’è un nuovo amore nella vita di Bianca Atzei ed è una iena, lui è Stefano Corti (foto). Dopo le tante lacrime versate per l’addio di Max Biaggi la dolcissima cantante torna ad essere felice con un nuovo compagno, ma la notizia non è ufficiale o forse nona ancora, anche se la rivista Diva e Donna pubblica le foto della coppia. Inoltre, sui rispettivi profili Instagram Bianca e Stefano pubblicano la stessa storia, la stessa cena. Nessun accenno però al loro presunto amore ma ci sono le foto di abbracci e coccole. I fan di Banca Atzei sperano che la iena sia davvero l’uomo giusto per la loro beniamina ma potrebbe anche trattarsi di un’amicizia affettuosa. Atzei e Corti sono stati paparazzati a Milano mentre passeggiano mano nella mano e si scambiano abbracci e gesti teneri. E’ evidente la loro complicità e insieme sono davvero bellissimi ma anche il gossip attende il dolce annuncio. Arriverà con un messaggio o con una foto insieme su Instagram? Intanto, i soliti bene informati sanno che la Atzei ha già presentato Stefano Corti come fidanzato durante un evento mondano.

BIANZA ATZEI E SIMONE CORTI FIDANZATI – LA CANTANTE E LA IENA SONO LA NUOVA COPPIA?

Postano le stesse foto, le stesse cene, gli stessi locali negli stessi momenti, questo è un indizio importante ma potrebbero essere solo amici. Negli ultimi post su Instagram c’è la loro cena milanese, per tutti e due un goloso risotto in un noto locale.

Le ricordano tutti le lacrime di Bianca Atzei per Max Biaggi, credeva fosse il suo amore per sempre ma la delusione è stata enorme, però forse nel frattempo ha anche imparato a contare di più su se stessa e a non distruggersi per amore. Attendiamo il seguito di questo amore per quella che sembra la nuova coppia dello showbiz.