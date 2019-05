Secondo matrimonio per Stefano Orlando, tutti in bianco è la richiesta della sposa (Foto)

Stefania Orlando aveva già annunciato il suo matrimonio con Simone Gianlorenzi e il gran giorno sta arrivando (foto). Abito da sposa bianco per la Orlando che si sposa a 52 anni per la seconda volta e dopo 11 anni d’amore con il suo chitarrista, il 43enne di cui è follemente innamorata e che le ha regalato una seconda vita piena di felicità e amore. Per Stefania Orlando è il secondo matrimonio, è già stata la moglie di Andrea Roncato, ma non per questo rinuncia al vestito bianco. Per indossarlo senza sentirsi in imbarazzo ha però chiesto a tutti gli invitati di vestirsi proprio con il suo stesso colore, il bianco. In genere è il colore vietato, solo la sposa può vestirsi così, invece la scelta è dolcissima e guai se qualcuno si presenterà con altri colori, al massimo sono ammessi un fiore, scarpe dorate o uno scialle azzurro. Come sarà invece l’abito da sposa di Stefania Orlando e qual è la data esatta del suo matrimonio con Simone Gianlorenzi?

STEFANIA ORLANDO SPOSA SIMONE GIANLORENZI IL 1° LUGLIO

L’appuntamento per gli invitati di Stefania e Simone è alle 7 di sera in un lido di Maccarese, a Roma. Sorprende un po’ la scelta della showgirl di indossare ancora una volta l’abito bianco ma è ovvio che è il suo sogno romantico, infatti spiega che quando ha sposato Andrea Roncato l’abito l’ha scelto sua madre, invece questo l’ha scelto lei e Simone lo vedrà solo il giorno delle nozze. E’ un vestito che adora.

La rivista Oggi mostra le foto dei vari abiti da sposa che ha indossato durante le prove, si è emozionata tantissimo Stefania, come fosse una prova generale. Giura che il suo compagno resterà sorpreso dal suo abito e sembra infatti che sarà davvero bellissimo, come lei. Non vediamo l’ora arrivi il giorno del suo matrimonio e di vederla in abito bianco emozionata per il suo sì.