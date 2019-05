Asia Argento risponde a Morgan: non è colpa sua ma delle sue scelte dissennate (Foto)

Morgan il 5 giugno potrebbe ricevere lo sfratto per lasciare la casa o forse l’ha già ricevuto, per questo ha chiesto aiuto ad Asia Argento ma lei ha risposto sorpresa (foto). Asia Argento non saprebbe come aiutare Morgan e aggiunge la sua versione dei fatti dispiaciuta anche perché Marco ha individuato lei come causa di quello che gli sta accadendo, ma non è così. E’ vero che con la vendita all’asta della casa di Morgan la loro figlia, Anna Lou, riceverà dei soldi che le spettano ma solo 6 mila euro rispetto ai 160 mila che lui ha accumulato per non averle versato gli assegni di mantenimento. Il procedimento giudiziale avviato nel 2013 dalla Argento sembra non avere mai prodotto nel cantante l’effetto che oggi invece sta mostrando. E’ pur sempre un momento positivo ma è forse troppo tardi, Morgan avrebbe dovuto pensarci prima, capire prima. Tuttavia Asia è pronto ad ascoltarlo sperando che abbia davvero compreso tutto. “Marco non ha perso casa per colpa mia, ma per le scelte che ha fatto e soprattutto per quelle che non ha fatto. Oggi cerca di fare passare me come la causa principale di tutti i suoi guai”.

LA RISPOSTA DI ASIA ARGENTO ALLA RICHIESTA DI AIUTO DI MORGAN

Morgan ha altri debiti che sono ingenti e che passano legalmente davanti a ciò che deve a sua figlia. Non capisce che aiuto voglia da lei: “Fino ad oggi si è totalmente disinteressato di affrontare la situazione, di proporre una soluzione, anche solo di richiedere la riduzione dell’assegno di mantenimento. Ho sperato con tutta me stessa in questi anni che l’iniziativa giudiziale che sono stata costretta a porre in essere potesse smuovere la coscienza di Marco e metterlo di fronte alle sue responsabilità; sarei stata pronta in ogni momento a venirgli incontro se solo lui avesse dato anche solo flebili segnali di resipiscenza”.

E’ davvero dispiaciuta di questa situazione ma sono conseguenze che per chiunque erano prevedibili ma forse non per lui: “Tuttavia meglio tardi che mai e se davvero questa volta ha preso coscienza della situazione e intende riprendere in mano la sua vita ed iniziare a fare la cosa giusta, sono pronta ad ascoltare quello che ha da dirmi”.