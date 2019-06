Sara di Vaira e Lasse Matberg stanno insieme? La risposta della maestra a Storie Italiane

Nella puntata di Storie Italiane in onda oggi 4 giugno 2019 c’è stato un piccolo spazio dedicato a quello che è successo nella finale di Ballando con le stelle 2019 ma non solo. Come saprete a vincere sono stati Sara Di Vaira e Lasse Matberg che hanno conquistato davvero tutto il pubblico! Lasse però nel corso della finalissima di Ballando si è infortunato e oggi è ancora in ospedale a Roma, dove è stato operato. E in questi giorni, dopo la bellissima vittoria di Sara e Lasse a Ballando, si parla anche di un possibile flirt nato tra i due, viste le bellissime parole che la maestra ha riservato in questi giorni al suo compagno di ballo. Chiaramente se ne parla anche a Storie Italiane in modo esplicito visto che Eleonora Daniele chiede alla maestra di Ballando quale sia il rapporto con Lasse. La Di Vaira spiega che sono solo molto amici, anzi in questi giorni lei è diventata anche infermiera perchè i parenti di Lasse sono tornati in Norvegia non potendo più stare in Italia quindi sono lei e Milly Carlucci che aiutano il giovane soldato mentre si sta riprendendo dopo l’operazione. Sara commenta: “Non avrei mai pensato di finire in ospedale a prendermi cura di Lasse”. E quando la Daniele le fa notare che però la loro unione sembra poter portare verso altro, la Di Vaira commenta: “Non potrei mai rovinare il bellissimo rapporto che abbiamo ora è speciale proprio perchè è così” spiegando che tra lei e Lasse non c’è nulla se non una grande amicizia.

LASSE E SARA DI VARIA STANNO INSIEME? LA MAESTRA RISPONDE A STORIE ITALIANE

Sara quindi ha risposto alle domande della Daniele che le chiedeva se lei fosse single, dicendo che ha il cuore libero ma non ha interesse in una relazione con Lasse. Roberto Alessi però ha chiosato: “Sara non dire così secondo me male non ti farebbe. Ti vedo gli occhi brillare come è successo in altre occasioni.”

Ricordiamo che Sara in passato ha conosciuto un suo fidanzato a Ballando, parliamo di Marco del Vecchio con il quale ebbe poi una relazione fuori dal programma. Ma a quanto pare stavolta non è così.