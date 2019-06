Belen senza veli dorme stretta al regalo di Stefano De Martino (Foto)

Belen Rodriguez ha davvero intenzione di far sognare tutti e Stefano De Martino non è certo inferiore a sua moglie, insieme non solo stanno vivendo una delle storie d’amore più belle ma regalano anche tanto ai fan (foto). A intervalli regolari arrivano sui social le foto di Belen Rodriguez senza veli anche se ovviamente non c’è mai niente di eccessivo nei suoi scatti. Ricordiamo sempre che è soprattutto una modella e adesso innamorata follemente di suo marito mostra tutta la felicità. Romanticissimo Stefano De Martino continua a conquistarla con mille attenzioni e nella loro vacanza a Ibiza tutti e tre insieme. Ci sono fiori bianchi per il suo dolce risveglio, Belen li trova accanto al posto di Stefano e lei fa in modo di lasciare tutti a bocca aperta. Di certo è lui a scattarle la foto, coperta nei punti giusti, sognante con quei fiori candidi come le lenzuola. A quale donna non piacerebbe un risveglio così dolce, lei lo merita tutto dopo avere atteso e sofferto. Sono di nuovo tutti e tre insieme in vacanza, a Ibiza.

BELEN RODRIGUEZ A IBIZA CON STEFANO E SANTIAGO DE MARTINO

Sul suo profilo Instagram gli ultimi scatti parlano solo d’amore, c’è il piccolo che regala baci alla sua mamma e confidenze al papà. Ancora bianco ed è il bucato al sole, la semplicità ritrovata insieme a tutto il resto. Ci sono poi le foto in bianco e nero del ballerino con suo figlio, non c’è bisogno di colori, tutto parla in quegli scatti. Poi ancora i video della Rodriguez, riprende ancora una volta i suoi uomini complici e lei non può che innamorarsi sempre di più.

Tutto perfetto, manca solo l’annuncio che tutti attendono, la dolce attesa di Belen Rodriguez. Si mormora che sia incinta e che per Santi presto arriverà una sorellina ma al momento non c’è niente di ufficiale.