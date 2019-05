Belen osserva Stefano mentre dorme, gli porta la colazione a letto e la quotidianità è meravigliosa (Foto)

Dopo il silenzio di Belen e Stefano De Martino è la showgirl che ormai certa di aver fatto la scelta giusta nel dare un’altra possibilità a suo marito pubblica su Instagram le sue Storie più belle (foto). Sono le immagini della quotidianità: Belen spia Stefano mentre dorme disteso sul letto, coglie i dettagli del suo volto, è bellissimo ed è evidente che lei sia pazza di lui da sempre. Al risveglio del ballerino c’è una dolce sorpresa, la Rodriguez gli ha preparato la colazione, o merenda come scrive lei. In ogni caso il risveglio è dolcissimo e la coppia continua a regalare ai tantissimi fan attimi del loro amore, del loro viversi ogni giorno. Le fette biscottate con il burro, il latte e caffè caldo, piccole cose che riscaldano e fanno innamorare ancora di più, Santiago non potrebbe essere più felice, ha desiderato tanto che la sua mamma e il suo papà tornassero di nuovo insieme e così è stato. Non c’è più alcun fallimento nelle loro vite, la sofferenza del passato è servita per farli crescere ed è una fortuna che non si siano mai persi.

ALTRI VIDEO DI BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO CASA CON IL PICCOLO SANTIAGO

Poco dopo altre immagini, un altro video ed è sempre Belen a riprendere i suoi uomini: Stefano De Martino gioca con Santiago, con tutta la sua forza e la bravura del ballerino che abbiamo ammirato tante volte ad Amici fa volare suo figlio che si diverte tantissimo e dimostra ciò che il papà gli ha insegnato, mantiene l’equilibrio.

Belen e Stefano sono due genitori meravigliosi, hanno sempre riempito Santiago di attenzioni ma adesso è la normalità il regalo, lo coccola più bella che potessero fargli. Sono sempre a casa da soli, loro tre insieme, non hanno bisogno di altro nei loro momenti così intensi.