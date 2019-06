Belen e Stefano De Martino emozionano con la loro felicità a Ibiza (Foto)

Possibile per Belen e Stefano De Martino pubblicare sui social foto più belle delle prime del loro ritorno insieme? Sì e basta dare un’occhiata veloce al profilo di Belen e alle Stories di Stefano per intuire quanto siano felici. La loro bellezza emoziona, tutti notano che da quando sono tornati ad essere una famiglia sono ancora più belli. Baci e coccole a Ibiza per la coppia che non smette di regalare attenzione al loro piccolo Santiago. Dopo i fiori che il ballerino e conduttore partenopeo ha regalato a sua moglie ci sono le foto su cui aggiunge le dichiarazioni d’amore. Pochi minuti fa la showgirl argentina ha postato una foto in bagno, in bikini, mentre si trucca; lui ha aggiunto “Vita mia”. Meravigliosi i video insieme in cui non fanno altro che sorridere e coccolarsi, Stefano non smette di riempirla di baci. Poi le foto in bianco e nero, le preferite dalla Rodriguez. Sono gli abbracci in strada, quelli del “ciao”.

BELEN STEFANO E SANTIAGO BELLISSIMI ALLE BALEARI

Stefano la fa volare tra le sue braccia e Belen ride come una bimba, si lascia andare ancora una volta e sempre e solo con lui, l’uomo della sua vita, il papà del suo bambino. I fan sono pazzi di questo amore, confessano che attendevano pazienti che arrivasse tutto questo e sottolineando a Belen che lei sapeva che suo marito sarebbe tornato e che lei avrebbe ceduto, che la famiglia sarebbe tornata di nuovo unita.

Bellissime le immagini dei De Martino, tutti e tre insieme, isolati dal resto del mondo, lontano da tutto ma non proprio da tutti. Con loro tre alle Baleari ci sono Milca Gili, Patrizia Griffini e Francesco Scafa, forse sono loro tre i più grandi sostenitori di questo amore. Non c’è più il clan Rodriguez pronto ad invadere ogni cosa e ogni momento, non c’è più la famiglia Rodriguez al gran completo, c’è solo tanta serenità, quella che ogni coppia cerca nella propria vita.