Nilufar Addati è fidanzata con Pierpaolo Pretelli? La verità

Durante il matrimonio tra Clarissa Marchese e Federico Gregucci era già partito il gossip che vedeva protagonista Nilufar Addati. Lei e Giordano Mazzocchi invitati alle stesse nozze. Troppo vicini? Eppure non sono passati troppi giorni che ne è partito un altro e che questa volta la vede al centro dell’attenzione insieme a Pierpaolo Pretelli, ex velino di Striscia la Notizia ed ex tentatore di Temptation Island versione Vip. Ma Nilufar e Pierpaolo Pretelli stanno insieme? Dopo i rumors parla finalmente la Addati.

Nilufar Addati e Pierparolo Pretelli: tra loro c’è qualcosa? La ex di Giordano risponde

Le parole di Nilufar Addati riguardo alla possibile relazione con Pierpaolo Pretelli sono arrivate nelle ultime ore. Che cosa avrà detto Nilufar? Continuate pure a leggere.

“Ci sono quattro o cinque psicolabili che sono convinte, non so per quale motivo, che io sia fidanzata con Pierpaolo. Sarebbe il tentatore, uno dei single, che stava nel villaggio quando io ho fatto Temptation Island” afferma Nilufar Addati. “A parte che non ci siamo mai visti una volta finita l’esperienza a Temptation, ma tipo mai. Ma sono proprio convinte, hanno detto addirittura che ieri stavo a un matrimonio con Pierpaolo“ ha continuato la ex di Giordano Mazzocchi. “Sono single da vari mesi, non ci sarebbe niente di male se io decidessi di fidanzarmi con qualcuno, non sono fidanzata con nessuno, ve lo direi. Non ci vedo niente di strano. Poi voi sapete sempre dove sono e con chi sono, quindi mi sembra assurdo” chiude poi Nilufar Addati mettendo in chiaro la situazione una volta per tutte.

Nilufar Addati chiede un favore a Pierpaolo Pretelli: ecco di che cosa si tratta

Mentre Nilufar Addati cerca di spiegare la verità sul gossip che riguarda lei e Pierpaolo Pretelli, coglie anche l’occasione di taggare il noto ex velino di Striscia la Notizia in modo tale che anche lui possa dire la sua riguardo alla vicenda che li vede vicini e possa confermare la versione di Nilufar.

A questo punto il bel Pierpaolo Pretelli deciderà di parlare dopo l’invito di Nilufar Addati o basterà credere alle parole della ex fidanzata di Giordano?