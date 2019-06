Matrimonio romantico a Venezia per Mkhitaryan, il calciatore ha voluto Al Bano star delle nozze (Foto)

Un matrimonio da favola per Henrikh Mkhitaryan e Betty Vardanyan e per il centrocampista dell’Arsenal lo show di Al Bano, una bella sorpresa per tutti (foto). Dopo meno di un anno d’amore il calciatore ha sposato la bella Betty e per il sì hanno scelto l’Italia, la città dell’amore, la più romantica tra tutte, Venezia. Coetanei ed entrambi armeni, Henrikh Mkhitaryan e Betty Vardanyan hanno scelto di celebrare le nozze a San Lazzaro degli Armeni sulla piccola laguna veneziana. Ovviamente per gli sposi non poteva mancare il giro tra i canali in taxi boat per i paparazzi ma anche per tutti i turisti presenti e sorpresi dalla presenza del calciatore. Dolcissimo il centrocampista ha scritto sui social: “Sposami e resta con me per sempre”. Davvero fortunata la bella Betty che emozionatissima ha pronunciato il suo sì al compagno che non conosce poi da così tanto tempo. A 30 anni è di certo più semplice capire se si sta vivendo un vero amore o se tutto è un fuoco di paglia.

A VENEZIA IL MATRIMONIO DI HENRIKH MKHITARYAN

E’ tempo di matrimoni vip e sembra che il 2019 sia davvero ricco di cerimonie che uniscono le coppie, quasi tutte con rito religioso. Per il calciatore dell’Arsenal e la sua Betty però una sorpresa in più in un giorno così speciale. Alle nozze di Henrikh ha partecipato anche Al Bano Carrisi.

Il cantante di Cellino San Marco ha reso speciale la festa di nozze. Dopo la cerimonia tutti a cantare. Carrisi è osannato nei paesi dell’Est, è una vera strana. Nel blu dipinto di più è stata la canzone richiesta a gran voce da tutti e con Al Bano hanno cantato anche gli sposi. “Volare” non è certo un brano di Al Bano ma deve esserci nel suo repertorio, c’è sempre.

