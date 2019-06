Francesco Moser festeggia il compleanno con i Rodriguez, nuora e consuoceri (Foto)

Tutto prosegue al meglio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ed è chiaro anche dalle foto del compleanno di Francesco Moser, suocero della bella argentina (Foto). Se è vero che l’ex campione di ciclismo non vede l’ora che suo figlio ritorni a casa per occuparsi dell’azienda di famiglia è anche vero che per festeggiare i suoi 68 anni con la famiglia Rodriguez significa che tutto fila liscio e che Cecilia nel ruolo di nuora per lui va benissimo. Francesco Moser è molto diretto, spontaneo e non ha mai nascosto la sua preoccupazione per il futuro del figlio. In più interviste ha confidato che non sa quanto tempo durerà questa sua nuova vita tra mondanità, pubblicità e mondo dello spettacolo ma di certo a casa a Trieste hanno bisogno di lui, lì c’è la sua casa e tutto ciò che aveva previsto per il suo futuro, soprattutto il suo lavoro. Una cena con i consuoceri e con altri amici in un locale milanese è stato il modo giusto per festeggiare ma non sono mancati ovviamente l’assaggio dei vini e il brindisi per tutti.

I RODRIGUEZ FESTEGGIANO CON FRANCESCO MOSER I SUOI 68 ANNI

Al tavolo con Francesco Moser il figlio e Cecilia e ovviamente c’è sua moglie ma qualche sedia in più anche Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez. Come sempre Cecilia bellissima e sexy con i suoi pantaloncini corti.

Davanti al locale milanese Francesco e Ignazio hanno anche improvvisato il sabrage, ovvero una tecnica particolare per stappare. La sciabolata di padre e figlio avrà fatto venire un po’ di nostalgia all’ex gieffino? Chissà se un giorno tornerà davvero alla sua vecchia vita, ovviamente con la sua attuale fidanzata. Magari è questo il desiderio che ha espresso Moser soffiando sulle sue 68 candeline. Grandi assenti Belen con Stefano e il piccolo Santiago ma ormai il clan si è un po’ diviso, è giusto che ognuno si goda con calma le rispettive famiglie.