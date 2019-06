Andrea Zenga e Alessandra insieme dopo Temptation al matrimonio di Jacopo

Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra sono noti al pubblico per la loro partecipazione all’ultima edizione di Temptation Island Vip. Nonostante la partecipazione all’isola delle tentazioni di Canale 5 fece dividere la coppia, i due sembrano aver ritrovato il sereno. Tanto che Andrea Zenga e la sua Alessandra si sono presentati insieme al matrimonio di Jacopo, il fratello di lui. “Emozione indescrivibile vedere mio fratello sposarsi, abbiamo sempre vissuto lontano ma con il cuore siamo e saremo sempre vicini” ha scritto Andrea su Instagram.

Il fratello di Andrea Zenga si è sposato: lui sempre più unito con Alessandra ma c’è una novità…

Il matrimonio di Jacopo Zenga, ha dimostrato a tutti i fan della coppia formata da Andrea e Alessandra Sgolastra che i due ex protagonisti di Temptation Island Vip sono sempre più uniti. I tempi del reality dei sentimenti sono passati e i due hanno sicuramente ritrovato la loro serenità. Sui social è infatti da tempo che Andrea Zenga e la sua Alessandra si mostrano in degli scatti felici, dove i due sembrano sorridenti e sempre più innamorati. Tutti gli affezionati alla coppia saranno entusiasmati ma per i fan di Andrea Zenga c’è anche una ulteriore novità e viene direttamente dal matrimonio di Jacopo. Di che cosa si tratta? Continuate pure a leggere.

Andrea Zenga con Alessandra Sgolastra alle nozze del fratello: a sorpresa l’incontro con il padre

Andrea per anni non ha avuto un rapporto con suo padre Walter Zenga. I due non si sono parlati per circa dodici anni. Il matrimonio di Jacopo è stato però motivo di una grande sorpresa per i due. Una fonte presente alle nozze di Jacopo Zenga avrebbe infatti raccontato a Palermo Today l’attesissimo incontro tra Walter e Andrea Zenga. “Si sono riparlati dopo tantissimo tempo. Non si sono riappacificati, ma è stato un bell’incontro” avrebbe così raccontato la testimone.

Un passo e un giorno davvero importante per Andrea Zenga che nello stesso giorno ha visto il fratello sposarsi, ha avuto modo di parlare dopo anni con il padre Walter e ha avuto al suo fianco sempre la sua bellissima Alessandra.