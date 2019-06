Giulia de Lellis volta pagina con Andrea Iannone: su Chi i dettagli della rottura con Damante

I Damellis hanno fatto sognare milioni di fans che in tutto il mondo hanno seguito la loro storia d’amore. Si sono lasciati, si sono ripresi, si sono lasciati di nuovo ma tutti pensavano che la loro fosse una storia destinata a fare dei giri immensi per poi tornare sempre al punto di partenza. A quanto pare però le cose sono andate in modo diverso. Giulia de Lellis e Andrea Damante adesso non sono più una coppia e mentre lui per il momento sembra essere ancora single, la bella influencer si gode la sua storia d’amore con Andrea Iannone che sembra davvero aver fatto breccia nel suo cuore…

Sul numero della rivista Chi in edicola questa settimana, si parla però anche di come la storia d’amore tra Giulia e Andrea Damante sia finita, o meglio, sarebbe finita.

GIULIA DE LELLIS E ANDREA DAMANTE: ECCO COME E’ FINITA, I DETTAGLI SU CHI

Ecco che cosa sarebbe successo quindi negli ultimi mesi tra Giulia e Andrea Damante:

Andrea Damante era costantemente in pressing per riconquistarla e questa volta l’ex tronista le aveva provate davvero tutte. Niente foto insieme, niente social, niente lacrime da versare per la ragazza che in passato era stata tradita da Andrea), ma solo un semplice e puro amore. Damante era così convinto che anche davanti alla sua famiglia aveva giurato: «Metto la testa a posto». Con Giulia allora vola a Miami, la assiste durante un servizio fotograflco, si arrabbia perché lei viene fotografata durante un cambio bikini in topless, e al rientro a Roma interviene a Uomini e Donne, dove la De Lellis è di casa, per mostrarsi sereno e felice accanto a lei. Persino quando Damante intercetta il primo messaggio di Iannone, non gli dà peso. Giulia è sempre accanto a lui, in hotel, in casa, a Verona, negli States; Giulia è quasi tornata.

Che cosa sarà successo, di nuovo un tradimento come era successo in passato? Forse sarà proprio Giulia nel libro che racconta la sua vita a spiegarci che cosa è successo davvero. Per il momento, ecco gli altri dettagli:

«Ero convinta che Andrea Damante sarebbe stato mio marito, lo avrei sposato. Poi purtroppo le cose non sono andate e… (Giulia ci mima il gesto delle coma, ndr)» Quel “quasi” ha bruciato Damante, nonostante fosse convinto di avere di nuovo in pugno il cuore di Giulia. Invece… le parole dell’influencer, dette durante una conferenza stampa pochi giorni fa, ripongono Damante nel cassetto, tra i ricordi di un passato che non tornerà, e fanno vivere in modo forte, fortissimo, ciò che Giulia prova per Iannone (e viceversa). Sono loro, al momento, la coppia dell’ estate. «Con il mio ex siamo rimasti in buoni rapporti»