Il matrimonio di Allegri e Ambra Angiolini, la coppia corona il sogno che non aveva rivelato? (Foto)

Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini sarebbero vicinissimi al matrimonio, sembra che l’allenatore livornese abbia confidato agli amici che desidera sposare la sua compagna (foto). Per la Angiolini sarebbe il suo primo matrimonio, per Allegri il secondo sì. Dalle loro rispettive interviste a Che tempo che fa e Domenica In avevamo intuito dalle loro parole che non avevano alcuna intenzione di sposarsi perché per loro non era necessario il matrimonio, si sentivano già marito e moglie. Era stata l’occasione dolcissima per Massimiliano Allegri di dichiarare tutto il suo amore all’attrice e conduttrice romana ma adesso sembra aver cambiato idea. Potrebbero approfittare dell’anno sabbatico che tocca al mister e godersi tutto il romanticismo, lo riporta la rivista Novella che aggiunge la confidenza che l’ex tecnico della Juventus avrebbe fatto agli amici. La coppia è legata dall’estate del 2017, lo ricordano tutti lo scoop con le loro foto, erano in vacanza, convinti di essere lontani d aocchi indiscreti ma la rivista Chi pubblicò le prime immagini della loro passione.

AMBRA ANGIOLINI E MASSIMILIANO ALLEGRI PRONTI AL SI’?

In pochi avrebbero scommesso sulla loro storia d’amore e invece sono una delle coppie più ammirate e in molto vorrebbero vederli marito e moglie. “Sto fermo un anno, anche perché c’è da riprendere un po’ in mano la vita privata. Questi ultimi 16 sono stati anni in cui ero nella centrifuga. Lasci un po’ andare gli affetti familiari. Mi serve quest’anno per ricaricarmi per il prossimo” ha commentato Allegri e forse anche da qui è nata la convinzione per il gossip che stiano preparando le nozze.

Lui sarà in pausa per un anno e magari potrà seguire Ambra in teatro nelle sue tournée o sui set cinematografici. L’estate è appena iniziata di certo li vedremo in giro insieme e presto capiremo se il dolce pettegolezzo è realtà.