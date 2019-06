Giulia De Lellis racconta come è iniziata la storia d’amore con Andrea Iannone (Foto)

Su Instagram Giulia De Lellis svela tutto della sua storia d’amore con Andrea Iannone, dal silenzio al desiderio di raccontare che tra lei e il pilota ex di Belen Rodriguez tutto procede a gonfie vele e che è stato lui a fare il primo passo, anzi i primi passi (foto). Le frecciatine di Ceclia Rodriguez devono averla colpita e così l’influencer si mette comoda e mentre gusta la sua merenda e mostra gli orecchini nuovi risponde alle domande dei suoi follower. Con Giulia in casa c’è anche Iannone ma non si fa vedere. La De Lellis indossa la sua felpa e al settimo cielo rivela che sarà in pista con Iannone a bordo di un 125. Quindi sempre vicini, sono fidanzati e pronti a far durare a lungo il loro amore. Si sono conosciuti a una cena ma l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non dice quando, immaginiamo che sia ai tempi in cui c’era anche Belen.

GIULIA DE LELLIS RISPONDE ALLE DOMANDE DEI FOLLOWER E RACCONTA TANTO DELLA STORIA TRA LEI E ANDREA IANNONE

“Con Andrea Iannone ci siamo conosciuti a una cena, eravamo tutte coppie, non ci siamo parlati più di tanto. Mi stava molto, ma molto antipatico” e si riempie di orgoglio quando racconta che è stato il centauro a corteggiarla, che con lei è stato molto paziente e che è di certo una persona molto educata.

“Di lui mi ha colpito innanzitutto la sua estrema educazione, la sua galanteria, ma soprattutto, quando un uomo prima di amare te, ama la tua famiglia…”e Andrea sembra aver fatto tutto questo per lei. Insomma, una storia nata da poco ma già così tanto importante. L’ex di Andrea Damante confida che è entrato in punta di piedi nella sua vita, che è molto preso da lei, che non ha problemi a darle le sue auto, che è sincero, ed è questa la cosa che la appaga di più. Auguriamo lunga vita a questa coppia che ovviamente seguiremo per tutta l’estate tra dichiarazioni d’amore e critiche.