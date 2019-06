Mara Venier festeggia l’anniversario di matrimonio con Nicola Carraro ma ieri l’addio più doloroso (Foto)

Con la gioia di sempre Mara Venier ha pubblicato il post che ogni anno segna il passare del tempo con Nicola Carraro: oggi è il loro anniversario di matrimonio (foto). Tredici anni dal loro sì e mai un giorno in cui si siano pentiti delle loro nozze, anche se una frecciatina la Venier la lancia e a suo marito dice che lo ama lo stesso anche se lui è a Santo Domingo. Ormai si è rassegnata da tempo, Carraro adora la loro villa lontano dall’Italia dove il tempo è sempre bello ed è lì che si rifugia sempre più spesso. Mara che nell’ultima stagione televisiva ha avuto tanto da fare in tv è rimasta a Roma e adesso prende di continuo l’aereo per raggiungere il suo Nicola e per tornare per i suoi vari impegni di lavoro e non solo. Nonostante la distanza e il modo diverso di vivere la vita la coppia è più solida e felice che mai, magari sarà proprio tutta questa vivacità a spezzare la routine quotidiana e a far bene ad entrambi

MARA VENIER E NICOLA CARRARO, GLI AUGURI DELLA CONDUTTRICE A SUO MARITO PER IL LORO TREDICESIMO ANNIVERSARIO

“Oggi è il nostro anniversario… 13 anni… Ma tu sei a Santo Domingo con Bibì… ti amo lo stesso amore mio e ti risposerei ancora un milione di volte”. Era il 2006 e Mara Veneir bellissima in abito bianca ballava abbracciata al suo Nicola e c’era anche la sua adorata mamma.

E’ a lei che ieri ha rivolto il post più triste, quello che non dimentica mai da quattro anni: “Mammina mia oggi sono quattro anni… mi manchi sempre di più…”. E’ sempre doloroso per la conduttrice romana parlare di sua madre, pensare che non sia più accanto a lei. Il tempo passa ma la mancanza sembra sempre più forte.