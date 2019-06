Nicola Carraro proposta di matrimonio a sorpresa per Mara Venier nel giorno dell’anniversario (VIDEO)

E’ un giorno speciale per Mara Venier e Nicola Carraro che oggi festeggiano il loro anniversario di matrimonio. La conduttrice questa mattina aveva fatto una dolce dedica a suo marito dai social ma non sapeva che avrebbe poi ricevuto anche una sorpresa a sua volta ( qui il post su Instagram di Mara). La Venier infatti è stata ospite proprio oggi 28 giugno 2019, nel giorno dell’anniversario di matrimonio con Nicola, di Diaco nella puntata di Io e Te di questo pomeriggio. La conduttrice, dopo aver scambiato qualche chiacchiera con Pierluigi, un po’ come se fosse lei a intervistarlo, è stata poi protagonista di una intervista nella quale ha parlato della sua vita privata e del grande amore che prova per Nicola.

E suo marito anche se lontano, in questo giorno speciale, ha voluto registrare un video messaggio per lei con tanto di proposta di matrimonio.

LA PROPOSTA DI MATRIMONIO DI NICOLA CARRARO A MARA VENIER

Ed ecco le parole di Nicola che con un bel bicchiere in mano ha fatto la sua proposta a Mara:

“ciao amore mio, buon anniversario. Ti ricordi che giorno meraviglioso nel 2006? La tua mamma, bellissima ed elegante, i miei cugini, i nostri figli, tanti amici e una festa meravigliosa e poi tu, bella, sorridente, con quel vestito di Valentino. Era una bellezza vederti, ti amo. A proposito, se torni a Santo Domingo invece di stare da Diaco, vorrei risposarti. Te lo propongo ufficialmente“ .

Da Santo Domingo un abbronzatissimo Nicola Carraro ha colpito nel segno lasciando Mara piacevolmente sorpresa. “Ti risposerei anche domani mattina” ha commentato Mara.

La conduttrice quindi ha voluto lanciare un messaggio a tutte le donne. E lo ha fatto con queste parole:

“Sono stata moto fortunata perchè a 50 anni ho incontrato l’amore, l’essenza dell’amore, quello che io avevo sempre voluto, ma per colpa mia, mi innamoravo di uomini che la pensavano in maniera diversa – dice Mara che poi si rivolge alle donne e dice – “a tutte le donne che non hanno più 20, 30 e neanche 40 anni voglio dire che la vita, poi, improvvisamente, apre delle porte meravigliose. Io a 50 anni ho incontrato l’uomo che mi ha resa felice” .

Evviva gli sposi! Noi vogliamo rivedere Mara in abito bianco magari a piedi scalzi sulla sabbia nella Repubblica Domenicana. Che ne pensate?