Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli ufficializzano il divorzio e fanno una richiesta a tutti

Era nell’aria e oggi è arrivata la conferma ufficiale. Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli non sono più una coppia. Lo si era dedotto dal fatto che, da qualche giorno, alle dita dei due coniugi non c’erano più le fedi nuziali. E visto che proprio negli ultimi due giorni si è molto parlato di questa possibile separazione, i due hanno deciso di rendere il tutto ufficiale con un comunicato stampa. Dall’Ansa questa mattina una nota ufficiale per rendere pubblica la loro decisione. “Sono stati dieci anni meravigliosi, insieme abbiamo costruito una famiglia bellissima e siamo stati felici in modo indimenticabile” queste le prime parole del comunicato stampa della coppia. Finisce una storia d’amore che ha davvero fatto sognare molti.

MARICA PELLEGRINELLI ED EROS RAMAZZOTTI SI SONO LASCIATI: ARRIVA LA NOTA UFFICIALE

“Siamo tranquilli nella nostra scelta condivisa e continuerete a vederci spesso insieme – hanno aggiunto i due-. Oggi i rapporti sono sereni, l’amore che è stato si è trasformato e rimane; il rispetto e la stima reciproca restano e resteranno immutati. Preghiamo tutti, soprattutto per la serenità dei nostri figli, di rispettare la nostra privacy, come si conviene in questo momento di separazione”.

Eros e Marica quindi hanno chiesto rispetto a tutte le persone che probabilmente avrebbero sperato solo in una crisi passeggera. E chiedono anche rispetto a chi forse vuole “rubare” scatti dei loro primi attimi di vita da separati. Conseguenze da pagare quando si è famosi, purtroppo.

Eros (55 anni) e Marica (31) si erano sposati a Milano il 6 giugno 2014. Cinque anni di matrimonio e dieci anni di relazione si chiudono quindi con queste parole, e un addio. Dalla loro unione sono nati Raffaela Maria e Gabrio Tullio, di otto e quattro anni.

Per Eros Ramazzotti secondo matrimonio fallito dopo la storia con Michelle Hunziker. Al momento nè Eros nè Marica hanno voluto rilasciare altre dichiarazioni su mezzo stampa o sui social.