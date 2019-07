Clizia Incorvaia ha lasciato Francesco Sarcina per colpa di Riccardo Scamarcio? Lo scoop su Oggi

Si erano lasciati qualche tempo fa annunciando sui social la fine del loro amore. Poi erano tornati di nuovo insieme. Parliamo di Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina che pare, al momento, non stiano più insieme. Almeno secondo quanto si legge sulle pagine di Oggi.it che dedica un pezzo alla coppia. Pare che Clizia abbia preso una sbandata per un altro uomo e non uno qualsiasi. La bella modella si sarebbe innamorata del migliore amico di suo marito, un classico. E sapete chi sarebbe questo misterioso rubacuori? Riccardo Scamarcio.

Sarà vero?

CLIZIA INCORVAIA HA LASCIATO FRANCESCO SARCINA PER SCAMARCIO?

Ecco cosa si legge nell’articolo di Oggi.it a firma di Alberto Dandolo:

La vera ragione della separazione di Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina? Un tradimento. È più di un pettegolezzo, infatti ,la voce che vuole la bella Clizia invaghita affettivamente e travolta da cieca passione per il migliore amico di Francesco. Sembra che anche lui abbia perso la testa per la ormai ex signora Sarcina. E sapete chi è il migliore amico del cantante? L’attore Riccardo Scamarcio.

Lei tre giorni fa invece sui social aveva scritto:

Ogni matrimonio vorrebbe un happy end, il vissero felici e contenti, ma non sempre le fiabe moderne conservano questo finale .

Provi disincanto nel pensare di far parte di quella grossa percentuale di separati in Italia, (ci provi e riprovi)ma poi capisci che una famiglia moderna può essere composta anche da un singolo e che tu puoi ugualmente insegnare il senso di FAMIGLIA ai tuoi figli .

E da lì comprendi che l’amore eterno esiste. Thanks C. ❤️🙌

Parole criptiche quelle di Clizia che forse nascondono un messaggio per qualcuno in particolare, per il suo ex. Ma di certo non sembrano le parole di una donna che ha perso la testa per un altro uomo…Quale sarà la verità in questa storia? Ovviamente solo i diretti interessati lo possono sapere!