Commovente il messaggio di Elena Santarelli a suo marito Bernardo Corradi (Foto)

Un messaggio d’amore meraviglioso quello di Elena Santarelli per Bernardo Corradi, suo marito, l’uomo che le ha dato la gioia di diventare mamma di Jack e Greta, che risposerebbe ogni giorno, che l’ha sorretta quando è diventata per tutti la mamma più forte (foto). La Santarelli usa parole semplici ma che commuovono. Lei e Bernardo sono a Jesolo per la Bobo Summer Cup, non potevano mancare all’evento che ormai da anni ogni estate Bobo Vieri organizza per raccogliere fondi per la beneficenza, non poteva non esserci soprattutto questa volta che è quella più importante, così diversa da tutte le altre, perché il loro bambino ha vinto il cancro. Conosciamo tutti cosa ha dovuto superare la sua famiglia e mentre tutti parlavano del coraggio e della forza di Elena Santarelli accanto alla showgirl c’era sempre Bernardo. “Ma che ne sanno gli altri di noi 2. Senza te come avrei fatto. Hanno ragione quando ci dicono che ci somigliamo” ha scritto oggi Elena mostrando una foto appena scattata, proprio a Jesolo.

ELENA SANTARELLI E BERNARDO CORRADI, UN AMORE IMMENSO

Hanno combattuto insieme e ce l’hanno fatta, si sono sorretti a vicenda anche se sembrava solo lei in battaglia ma non era necessario dire altro. Oggi invece la splendida showgirl ha voluto dire anche altro, è il suo grazie pieno d’amore a suo marito, è la sua dichiarazione che commuove tutti.

“Coltivate l’amore se potete” ha aggiunto la Santarelli e immediate sono arrivate le reazioni emozionate degli amici vip ma anche di tutte le persone che la seguono sui social. Tra i tanti commenti anche Rudy Zerbi che ha scritto “Siete un bellissimo esempio per tutti noi”. Poi Simona Ventura, Parpiglia, Paola Perego, Alessia Marcuzzi, Sabrina Ghio e tutti gli altri e ad ognuno Elena ha risposto con un cuore, un’emozione.