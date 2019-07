Tiziano Ferro sposa Victor nella sua Sabaudia tra ringraziamenti e grandi emozioni (FOTO)

La notizia data pochissimi minuti fa da Dagospia è stata confermata da Vanity Fair che ha anche raccolto le prime parole di Tiziano Ferro dopo l’unione civile con il suo compagno. Tutto confermato quindi: ieri alle 18 Tiziano Ferro e Victor si sono uniti per giurarsi amore eterno anche in Italia. Lo avevano già fatto a Los Angeles il 25 giugno ma qualche giorno fa sono volati in Italia per celebrare l’unione civile anche a Sabaudia, terra cara al cantante di Latina. Una cerimonia per pochissimi intimi ma importantissima per Tiziano, visto che erano presenti i suoi genitori che il cantante, ieri, davanti ai pochi invitati, ha ringraziato per il grande appoggio che ha ricevuto in questi anni.

“ Il matrimonio è una cosa sconvolgente. Per Victor faccio un’eccezione . Perché con il matrimonio lui entra a far parte della mia famiglia e questa è una verità che non si può tacere “ha detto Tiziano Ferro nella sua prima intervista a Vanity Fair nel giorno delle nozze.

IL MATRIMONIO DI TIZIANO FERRO A SABAUDIA CON VICTOR: ECCO I DETTAGLI

Come riferisce Vanity Fair, Tiziano Ferro avrebbe fatto un lungo discorso dedicato ai suoi genitori fondamentali da sempre nella sua vita ma in particolare nella storia con Victor. Pare che il compagno di Tiziano Ferro, prima di diventare suo marito, abbia scritto dei messaggi molti belli alla mamma del cantante. Avrebbe scritto alla mamma di Tiziano dicendole di essere felice per il fatto che presto sarebbe diventato suo genero e lei avrebbe risposto che è contenta ma che per lei, lo è sempre stato, anche prima di questa unione civile.

TIZIANO FERRO SI È SPOSATO 😭💘🌈 pic.twitter.com/AeiUu6kEgX — nøemi; 66 (@goodnightvngo) July 14, 2019

I due sposi hanno chiesto ai loro invitati di non fare dei regali ma hanno chiesto opere di beneficenza. Dopo il matrimonio americano i soldi sono stati devoluti a una associazione per il salvataggio dei cani con la quale Victor collabora da tempo mentre dopo il rito italiano, i regali saranno devoluti all’ospedale di Latina reparto oncologico.

Non ci resta che fare i nostri migliori auguri agli sposi. Evviva l’amore!

( fonte Vanity Fair)

Tiziano Ferro sposa Victor nella sua Sabaudia tra ringraziamenti e grandi emozioni (FOTO) ultima modifica: da