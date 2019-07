Matrimonio finito tra Salvo Sottile e Sarah Varetto? Dagospia dà l’annuncio (Foto)

In estate l’amore dovrebbe sbocciare invece sembra che per Salvo Sottile Sarah Varetto il matrimonio sia finito (Foto). A dare come ufficiale la notizia della separazione tra Salvo Sottile e sua moglie Sarah Varetto è Dagospia mentre il popolare giornalista e conduttore tv e l’ex direttore di Sky Tg24 restano in silenzio. Nessuna conferma e nessuna smentita da parte della coppia che però sembra davvero si sia detta addio dopo un matrimonio, due bellissimi figli e quindi non senza dolore. Tra i due è rimasto un grande rapporto di amicizia e non abbiamo dubbi che sia così. Il sito di Roberto D’Agostino non lascia dubbi, sembra così certo della separazione, del matrimonio finito tra Sarah Varetto e Salvo Sottile che scrive: “E’ arrivato il momento della separazione per Sarah Varetto e Salvo Sottile”.

SALVO SOTTILE E SARAH VARETTO, MATRIMONIO FINITO

Dago prosegue: “Una scelta dolorosa, fatta in maniera consapevole e condivisa, dopo quindici anni di matrimonio e due figli. Rimane un grande rapporto di amicizia e affetto che permetterà loro di preservare la privacy della famiglia e la serenità dei figli”. Ben 15 anni di matrimonio, due bellissimi bambini, i desideri, i progetti per il futuro, tutto quello che accomuna le coppie che si amano e che hanno promesso che non si sarebbero mai detto addio, eppure sembra sia davvero finita tra Sottile e La Varetto.

La Varetto che oggi è responsabile dei progetti giornalistici del gruppo Sky per tutti i Paesi dell’Europa continentale, 47 anni torinese. Salvo Sottile è per tutti più popolare, 46 anni e nato a Palermo. Dal loro amore sono nati Giuseppe, nel 2004, e Maya nel 2010. Si sono conosciuti quando entrambi lavoravano a Sky e sembra non dovessero mai lasciarsi, invece sembra quasi certo l’addio. Immaginiamo solo che non deve essere stato per niente semplice per loro dirsi addio, non a caso Dagospia parla di “scelta dolorosa”.