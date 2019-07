Uomini e Donne ultime news, Ivan e Sonia sono in crisi?

Ivan Gonzàles e Sonia Pattarino sono una delle ultime coppie nate nel programma Uomini e Donne. I due stanno insieme da pochi mesi e sembrano davvero molto sereni e innamorati, almeno fino a poco tempo fa. Sì perché abbiamo visto quando Ivan e Sonia erano affiatati e felici durante la loro ultima vacanza insieme nella meravigliosa Sardegna ma qualcosa sembra essere cambiato totalmente. Sono stati i fan della coppia nata all’interno della trasmissione di Maria De Filippi i primi ad accorgersi che tra Gonzàles e la Pattarino c’è qualcosa di strano. Che cosa sta succedendo? Si tratta davvero di una crisi? Andiamo a vedere i dettagli della situazione.

Ivan e Sonia sono davvero in crisi? Ecco cosa sta facendo allarmare i fan della coppia di Uomini e Donne

Ivan e Sonia sono soliti pubblicare sui social network degli scatti insieme accompagnati da dediche anche piuttosto romantiche. Da qualche tempo però tutto ciò non si vede più. Proprio questo è stato il primo dettaglio a far allarmare i fan della coppia di Uomini e Donne. I dubbi sono davvero tanti, a questo punto. I due sono in crisi? Vogliono difendere la privacy di coppia? O magari si sono già lasciati? I followers di Ivan Gonzàles e Sonia Pattarino stanno cercando di ottenere una risposta dai diretti interessati facendo delle domande sui social network. Nessuna risposta ufficiale eppure Sonia ha pubblicato una foto che fa pensare, e non poco!

Ivan e Sonia si sono lasciati? La Pattarino pubblica una foto e fa aumentare i dubbi

Di quale scatto si tratta? Sonia ha reso pubblico un post su Instagram in cui ha il dito indice sulle labbra, sinonimo di silenzio. “A volte preferisco restare in silenzio” ha accompagnato, infatti, la bella Sonietta. Ma a chi è riferito il post della protagonista di Uomini e Donne? I fan hanno subito pensato che sia una chiara risposta alla situazione sentimentale con Ivan ma ancora niente di certo.

Ivan e Sonia taceranno ancora oppure decideranno di chiarire una volta per tutte cosa sta succedendo? Voi cosa ne pensate?