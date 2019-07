Il regalo di Francesco Facchinetti alla moglie Wilma per l’anniversario (Foto)

Cosa ha regalato Francesco Facchinetti alla sua bellissima moglie? Nessun anniversario di matrimonio, Wilma Helena Faissol ha sposato Facchinetti nel 2005 ma in questi giorni festeggiano il fidanzamento (foto). Romanticissimo Francesco che non dimentica una data importante ma che invece sfugge a molti mariti, e mostra ai followers il suo regalo chiedendo se è la scelta giusta. Un meraviglioso anello di diamanti, un anello scintillante che ha voluto mostrare sulle Storie di Instagram prima ai fan e poi alla sua dolce Wilma. Un regalo davvero tradizionale ma sempre emozionante, soprattutto quando è così super lusso. 6 anni d’amore con la splendida modella che gli ha dato la gioia di diventare papà per la seconda e poi per la terza volta. La famiglia di Facchinetti è bellissima, felice ed allargata. Spesso mostra nei suoi video e nelle sue foto i figli nella loro casa e il più delle volte sono tutti insieme, ben quattro.

FRANCESCO FACCHINETTI E WILMA HELENA FAISSOL FESTEGGIANO SEI ANNI DI FIDANZAMENTO

Francesco Facchinetti parla del legame con Alessia Marcuzzi

Sono sposati da quattro anni e ogni giorno lui cerca di conquistarla ma a conquistare entrambi sono i loro figli. Wilma era già mamma della sua bellissima primogenita, poco più grande Mia, la prima figlia di Francesco Facchinetti avuta da Alessia Marcuzzi. Poi sono arrivati i piccoli di casa, Leone e Lavinia, e la loro vita si è trasformata del tutto.

“Sono un po’ agitato ragazzi – ha commentato su Instagram l’ex cantante ed oggi manager di talenti – Perché proprio oggi sei anni fa sentivo per la prima volta la Lady su Whatsapp e dunque, per festeggiare l’anniversario, le ho preso quest’anello. Fatemi sapere se vi piace”. Lady ovviamente è la sua Wilma, la donna che l’ha trasformato, che più di ogni altro dimostra di essere quella giusta per sempre.