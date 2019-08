Maddalena Corvaglia e Alessandro Viani in Sardegna con la piccola Jamie, sono dolcissimi (Foto)

Dopo la fine del matrimonio con Stef Burns per Maddalena Corvaglia è tornata di nuovo la felicità grazie ad Alessandro Viani (foto). La loro è una storia d’amore che dura ormai già da un anno e l’ex velina bionda di Striscia la notizia può finalmente lasciarsi andare e parlare di un grande amore. La coppia è in vacanza in Sardegna e ovviamente con Maddalena e Alessandro c’è anche la piccola Jamie, figlia del chitarrista di Vasco Rossi. Le foto che mostra la rivista Oggi scattate in una delle meravigliose spiagge sarde parlano di una grande passione e di tanta dolcezza. Chiacchiere, risate, baci, tuffi e l’estate così è davvero meravigliosa. Si era capito già da tempo che tra la Corvaglia e l’immobiliarista era una cosa seria ma qualche giorno fa anche lei lo ha confessato pubblicamente su Instagram aggiungendo però anche altro.

MADDALENA CORVAGLIA PARLA DELL’AMORE CHE LA LEHA AD ALESSANDRO VIANI

“Quando in un momento triste e buio della vita si incontra una persona che sa capire, amare, aspettare, supportare e sopportare si può solo ringraziare il cielo”. Dopo la dolorosa separazione da suo marito non è stato semplice per Maddalena affrontare tutto, come donna e come madre. Si era sposata credendoci fino in fondo ma poi tutto è finito.





“È facile essere circondati d’amore quando si è forti, ma quando l’anima si prosciuga le foglie secche cadono e rimane solo l’amore vero” ha aggiunto Maddy. Un meraviglioso messaggio ma che nasconde tra le righe anche altro, qual è il momento buio di cui parla, la separazione da Burns o anche ciò che l’ha allontanata da Elisabetta Canalis? Ormai sembra non esserci più dubbio sul gelo tra le due ex veline, nessuna smentita da parte loro.





