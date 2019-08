Bianca Atzei e Stefano Corti, tutto è accaduto al concerto di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio (Foto)

Bianca Atzei e Stefano Corti già da un po’ avevano reso ufficiale la loro storia d’amore ma adesso, sicuri più che mai che sia la volta più importante della loro vita, confidano come tutto è iniziato (foto). Galeotta è stata una canzone di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, ovviamente una canzone d’amore, e tutto è accaduto durante un concerto della coppia. Per la dolce e bella cantante non c’è più tempo né spazio per le lacrime, ne ha versate troppe per Max Biaggi e adesso è serena e felice accanto all’inviato de Le Iene. Stefano Corti l’ha corteggiata con pazienza ma lei confessa che all’inizio ha pensato a uno scherzo, lui è una iena, aveva paura, non sapeva come comportarsi. Alla rivista Confidenza Bianca ha raccontato un po’ di dettagli iniziando proprio dal più romantico, il famoso concerto di Anna Tatangelo. Bello che i cantanti seguano i concerti di altri artisti e loro due c’erano quella sera e quando Anna e Gigi hanno duettato insieme è scoccata la scintilla, Bianca e Stefano si sono guardati e da quel momento hanno iniziato e pensare per due.

PER BIANCA ATZEI E STEFANO CORTI GALEOTTO IL CONCERTO DI ANNA TATANGELO E GIGI D’ALESSIO

“Una sera ci siamo trovati al concerto di Anna Tatangelo” ha raccontato Bianca Atzei “A un certo punto Anna ha duettato con il suo Gigi e, mentre loro cantavano, noi abbiamo cominciato a guardarci. Io ero bloccata e, sapendo chi era Stefano, temevo che fosse uno scherzo. Lui, però, non si è fatto scoraggiare, anche se alle prime uscite sono stata decisamente pesante”.





E’ innamoratissima l cantante sarda e lo dimostra anche mentre racconta il loro inizio: “Ha tenuto duro e mi ha conquistata con il suo entusiasmo. Mi piace perché fa ridere, finalmente ho capito che è un aspetto importante della vita”. La dolce 32enne ha quindi confessato: “Non me lo aspettavo. Era un periodo no e avevo il cuore chiuso, anzi blindato. Vedevo un muro davanti a me e una persona l’ha abbattuto”.