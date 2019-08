Il matrimonio di Valentino Rossi e la bellissima Francesca Sofia Novello, poi arriveranno i figli: i fan già sognano (Foto)

Sarà stato il matrimonio dell’amico Uccio Salucci a far pensare a Valentino Rossi che forse è arrivato il momento del sì o molto più probabilmente è tutto merito di Francesca Sofia Novello, la sua bellissima fidanzata (foto). Il pilota sta iniziando a fare progetti per il suo futuro non più da solo e a Rai Radio 1 ha confidato che gli piacerebbe avere dei figli. Per la prima volta il nove volte campione del mondo di MotoGP confessa che vorrebbe diventare papà, è evidente che sia pazzo d’amore per la sua bellissima compagna. E’ lei la donna giusta con cui fare progetti, non è ancora stanco di scendere in pista ma pensa anche ad altro. Non è più un ragazzino anche se non dimostra per niente la sua età, 40 anni compiuti lo scorso febbraio, lei solo 24 anni ma è la donna che desidera avere accanto per sempre. “La mia fidanzata è fantastica” ha sottolineato orgoglioso, sereno.

VALENTINO ROSSI E IL DESIDERIO DI MATRIMONIO E FIGLI

“Mi piacerebbe, se tutto va bene succederà prima o poi. Mi prendo ancora un po’ di tempo perché è difficile conciliare il mio lavoro con la vita del papà. Ci vuole la donna giusta, ma forse l’ho già trovata. In questo momento ho una donna fantastica al mio fianco” ha ammesso e non c’è altro da aggiungere perché con Francesca Sofia Novello è felice.





Il pilota ha anche aggiunto che i suoi figli vorrebbe somigliassero a sua madre: “A chi vorrei che somigliassero i miei figli? A mia madre, il suo carattere è perfetto e mi piacerebbe che avessero gli occhi azzurri”. La splendida Francesca Sofia ha intanto sfoggiato un bellissimo anello all’anulare, così tutti adesso parlano di fiori d’arancio imminenti per la coppia. Attendiamo di saperne di più e immaginiamo che non passerà poi così tanto tempo.





